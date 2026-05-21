Eknath Shinde Photo Removed Ichalkaranji : इचलकरंजी महापालिकेतील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार धैर्यशिल माने यांचे छायाचित्र हटविले; शिवसेना आक्रमक

Ichalkaranji Municipal Corporation controversy : इचलकरंजी महापालिकेतील स्थायी समितीच्या दालनातील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार धैर्यशील माने यांची छायाचित्रे काढल्याने याची माहिती शिवसेना शहरप्रमुखांनी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना विचारले. यावर महापालिकेत नवा वाद निर्माण झाला आहे. ही बातमी वाऱ्यासारखी शहरात पसरल्याने शिवसेना कार्यकर्त्यांनी याबाबत संताप व्यक्त केला आहे..स्थायी समितीच्या दालनात स्थायी समिती सभापतींनी आपल्या इच्छेने उपमुख्यमंत्री शिंदे व खासदार माने यांचे छायाचित्र लावले होते. मात्र, आपल्या दणक्यामुळे छायाचित्र लावल्याचे डिजिटल मीडियातून काही व्यक्तींनी पसरवले. याचा राग आल्याने संतप्त झालेल्या सभापतींनी दोन दिवसांपूर्वीच छायाचित्र काढले..याची माहिती गुरूवारी मिळाल्यानंतर शिवसेना शहरप्रमुखांनी पदाधिकाऱ्यांकडे याची विचारणा केली. छायाचित्रे न लावल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला. याची वार्ता मात्र पाहता-पाहता संपूर्ण शहरभर पोहचली..Ichalkaranji Powerloom Protest : इचलकरंजीत यंत्रमाग बंद आंदोलनाला हिंसक वळण, आमदार राहुल आवाडेंच्या कार्यालयावर मोर्चा.दरम्यान, शिंदे यांनी महापालिका मंजूर केली व कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. त्यांचे छायाचित्र हटविण्यात आल्याबद्दल सत्ताधारी व प्रशासनाच्या बालिश कृत्याचा युवा सेना हातकणंगले लोकसभेच्यावतीने जाहीर निषेध युवा सेनेचे संपर्कप्रमुख व जि.प.सदस्य शिवाजी जाधव यांनी लोकमाध्यमातून केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.