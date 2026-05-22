Eknath Shinde Sunetra Pawar Photo : इचलकरंजी पालिकेत पुन्हा झळकले एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, धैर्यशील मानेंचे फोटो; राहुल आवाडेंची मध्यस्थी

Kolhapur political news : इचलकरंजी महानगरपालिकेतील स्थायी समितीच्या दालनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आणि खासदार धैर्यशिल माने यांच्या प्रतिमा पुन्हा लावण्यात आल्या असून, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर अखेर पडदा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..महापालिकेत महायुतीतील नेत्यांचे फोटो लावण्यावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणामुळे शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून महापालिकेवर महामोर्चाही काढण्यात आला होता. मात्र, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल प्रकाश आवाडे आणि आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतर हा तिढा सुटल्याचे सांगितले जात आहे..नेमकं प्रकरण काय?इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात महिनाभरापूर्वी सभापती सतीश मुळीक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि खासदार धैर्यशील माने यांच्या प्रतिमा लावल्या होत्या.दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर या प्रतिमा शिवसेना शिंदे गटाच्या दबावामुळे लावण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली. यामुळे सभापती मुळीक नाराज झाले. त्यानंतर संबंधित प्रतिमा स्थायी समिती दालनातून हटविण्यात आल्या..Eknath Shinde Photo Removed Ichalkaranji : इचलकरंजी महापालिकेतील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार धैर्यशिल माने यांचे छायाचित्र हटविले; शिवसेना आक्रमक.या घटनेनंतर शिंदे गटाच्या शिवसेनेने तीव्र आक्षेप घेत प्रशासनाकडे विचारणा केली. मात्र प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली नव्हती. यामुळे महायुतीमध्ये अंतर्गत वाद उफाळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती..भाजपकडूनही आग्रहभाजप पदाधिकाऱ्यांनीही या प्रतिमा पुन्हा लावण्याची मागणी केली होती. मात्र, "आपली नाहक बदनामी करण्यात आली. त्यामुळेच प्रतिमा काढण्यात आल्या," असे स्पष्टीकरण सभापती सतीश मुळीक यांनी दिले होते. यानंतर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होऊन अखेर सर्व नेत्यांच्या प्रतिमा पुन्हा स्थायी समिती दालनात लावण्यात आल्या. त्यामुळे इचलकरंजी महापालिकेत महायुती म्हणूनच पुढे वाटचाल राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.