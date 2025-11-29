कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal Corporation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इचलकरंजीचे राजकारण तापले; इच्छुकांच्या गाठीभेटीमुळे शहरात नवे समीकरणांचे संकेत!

Political Activities : उमेदवारीसाठी नेतेमंडळींची गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सर्वच राजकीय पक्षांकडून संभाव्य उमेदवारांची यादी अंतिम करण्याच्या कामाला गती येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे वस्त्रनगरीत ठप्प झालेल्या राजकीय हालचालींना पुन्हा वेग आला आहे. इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी इच्छुक पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.

