Ichalkaranji Muncipal Corporation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इचलकरंजीचे राजकारण तापले; इच्छुकांच्या गाठीभेटीमुळे शहरात नवे समीकरणांचे संकेत!

इचलकरंजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे वस्त्रनगरीत ठप्प झालेल्या राजकीय हालचालींना पुन्हा वेग आला आहे. इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीसाठी इच्छुक पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. .उमेदवारीसाठी नेतेमंडळींची गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सर्वच राजकीय पक्षांकडून संभाव्य उमेदवारांची यादी अंतिम करण्याच्या कामाला गती येणार आहे..Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत मतदार यादीचा गोंधळ शिगेला एका गल्लीतील सर्वच मतदार दुसऱ्या प्रभागात, नागरिक आणि इच्छुकांचा संताप!.सध्या महायुतीमध्ये घटक पक्षांच्या जागा वाटपाबाबतची उत्सुकता आहे. शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या घटक पक्षांकडून जास्त जागांची मागणी होत राहिल्यास मात्र महायुतीत तणाव निर्माण होऊ शकतो..भाजपकडून यापूर्वीच स्वबळाची तयारी केली आहे. काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती करण्यास भाजपकडून यापू्र्वीच संकेत दिले आहेत. त्यामुळे घटक पक्षांच्या पुढील भूमिकेकडे विशेष लक्ष असणार आहे. सध्या भाजपकडून सर्व्हे करण्यात येत आहे. त्यानंतरच उमेदवार निश्चित केले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Ichalkaranji Election: इचलकरंजीतील सहा प्रभागात महिला मतदार अधिक, इच्छुकांसह नागरिकांनी गर्दी केली होती..महाविकास आघाडीमध्येही हालचाली वाढल्या आहेत. यापूर्वी इच्छुकांना उमेदवारी मागणीचे अर्ज वितरीत केले आहेत. असे अर्ज संकलित केले जाणार आहेत. त्यानंतर उमदेवारी निश्चितीला गती येणार आहे. पुढील काळात महाविकास आघाडीला पोषक अशा राजकीय घडामोडी घडतील, अशी अपेक्षा आहे. .त्यामुळे महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळींची भूमिका सबुरीची दिसत आहे. लवकरच एक व्यापक मेळावा घेऊन निवडणुकीची पुढील तयारी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पुढील काळात महाविकास आघाडी एकसंध ठेवण्याची जबाबदारी नेतृत्वावर असणार आहे..या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांनी आपली उमेदवारी फिक्स करण्यासाठी आपल्या नेतेमंडळींची भेट घेण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये बहुतांशी नेतेमंडळी व्यस्त आहेत. मतदानानंतर पुढील हालचालींना गती येऊ शकते..भाजपकडून काही उमेदवार फिक्स करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अन्य इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. भाजपकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी चुरस आतापासूनच पाहावयास मिळत आहे. त्यासाठी नेतेमंडळींकडून शब्द घेतला जात आहे. .तर दुसरीकडे उमेदवार निश्चितीसाठी गुप्त बैठकांनाही वेग आला आहे. संभाव्य घडामोडींचा अंदाज घेतल्यास पुढील काही दिवसांत शहरात नवीन राजकीय समीकरणे उदयास येण्याचीही चिन्हे दिसत आहेत..महापालिकेत वर्दळ वाढलीनिवडणूक पुढे जाण्याची शक्यतेमुळे इचलकरंजीत राजकीय वातावरण शांत झाले होते. मात्र आज पुन्हा इच्छुकांची महापालिकेत वर्दळ वाढल्याचे दिसून आले. काही इच्छुकांनी महापालिकेत येऊन आपल्या प्रभागातील मतदारांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. समाज माध्यमातूनही ते अॅक्टिव्ह झालेले दिसत आहेत..