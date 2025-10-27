Ichalkaranji Crime: 'इचलकरंजीत जुगार अड्ड्यावर छापा'; साडेपाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त; ११ जणांवर गुन्हा दाखल

इचलकरंजी: गावभाग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सांगली रोडवरील पाटील मळा परिसरात घरातच सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने धडक कारवाई केली. मध्यरात्री छापा टाकून अकरा जणांना पकडले. या कारवाईत पाच लाख ५६ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी माजी नगरसेवक कुख्यात गुंड मनोज किसन साळुंखे याच्यासह एकूण ११ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Dhanaji Chudmunge: पहिली उचल चार हजार घेणारच: धनाजी चुडमुंगे; शिरोळमध्ये ‘आंदोलन अंकुश’ची एल्गार परिषद.इजाज इक्बाल कलावंत (वय ३९, पाटील मळा, इचलकरंजी), मनोज किसन साळुंखे (४३, भोनेमाळ, जवाहरनगर), इम्तियाज इक्बाल खतीब (३९, आझाद चौक, हेर्ले), कौस्तुभ किरण हजारे (३३, गौरीशंकर नगर, तारदाळ), गणेश संजय झुंजकर (३८, विक्रमनगर, शहापूर), संजय अंतू सावंत (४५, जुने व्यायामशाळेजवळ, विक्रमनगर), लियाकत इब्राहिम शेख (३४, नागाव माळ, आळते), चाँद मेहबूब जमादार (४८, सहकारनगर, रुई), चेतन विजय कोईक (४६, खंजिरे मळा, इचलकरंजी), संजय परशुराम कांबळे (३९, संभाजीनगर, कोरोची) आणि गणेश लक्ष्मण पसारे (२६, जाधववाडी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..आज पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. संशयित आरोपी इजाज कलावंत याने स्वतःच्या घरात जुगार खेळण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. प्रत्येक डावावर ‘तीन टक्के’ याप्रमाणे कमिशन घेत इतर दहा जुगारबाजांना जमवले होते. त्याठिकाणी टेबल-खुर्च्यांची व्यवस्था करून तीन पानी पत्त्यांवर पैशांची खेळी सुरू असताना पोलिसांनी अचानक छापा टाकला..कारवाईदरम्यान पोलिसांना एक लाख एक हजार ६०० रुपयांची रोख रक्कम तसेच सुमारे चार लाख ५५ हजार रुपयांचे १० मोबाईल असा एकूण पाच लाख ५६ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक शेष मोरे, महेश पाटील, सागर चौगले, विशाल चौगले, विजय इंगळे व संदीप बेंद्रे यांनी सहभाग घेतला..Kolhapur News: 'जोतिबा डोंगरावर दर्शनासाठी गर्दी'; दीड लाख भाविक दाखल; मंदिर शिखरावर गुलाल खोबऱ्याची उधळण.साळुंखेवर १८ गंभीर गुन्हेमनोज साळुंखे हा माजी नगरसेवक आहे. त्याच्यावर शिवाजीनगर, गावभाग, मुरगूड आणि शहापूर पोलिस ठाण्यात खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी यांसारखे सुमारे १८ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या वर्षात साळुंखे हा अनेक गुन्हेगारी कारनामे करत कायम चर्चेत राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.