Kolhapur Crime News : मोबाईलवर बोलताना अचानक मागून हल्ला, तरुणाचा पाठलाग करीत खून; गावची यात्रा सुरू असताना रक्तरंजीत घटना

Kolhapur Crime Village Yatra : इचलकरंजी शहरालगत असलेल्या रांगोळी येथील काळम्मावाडी येथील माळरानावर दुचाकीवरून पाठलाग करत आलेल्या तिघांनी आज रात्री एका तरुणाला धारदार शस्त्राने भोसकले. या खुनी हल्ल्यात पोटात खोलवर वार झाल्याने शुभम कुमार सादळे (वय २७, रा. काळम्मावाडी वसाहत, रांगोळी) याचा मृत्यू झाला. घटनास्थळी हल्लेखोराचा गॉगल आणि शस्त्राचे आवरण पोलिसांना मिळून आले आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयितांची ओळख पटली असून, शिवाजीनगर पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरू केला आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः माळभागावर शुभम सादळे याचे सर्व्हिसिंग सेंटर आहे. गावची यात्रा सुरू आहे. शुभमने सेंटर बंद करून रात्री नऊच्या सुमारास मित्रांबरोबर यात्रेत फेरफटका मारला. त्यानंतर स्मशानभूमीजवळ राहणाऱ्या मित्राला घरी सोडले. तेथून तो मोबाईलवर बोलत घराच्या दिशेने चालत निघाला होता..त्यावेळी पाठीमागून आलेल्या दोन ते तीन हल्लेखोरांनी त्याला धारदार शस्त्राने भोसकले. शुभमने आरडाओरडा सुरू करताच हल्लेखोर दुचाकीवरून पसार झाले. रक्तबंबाळ अवस्थेत शुभम घराच्या दिशेने धावला आणि भावाला मोठ्याने हाक मारत जमिनीवर कोसळला.भागातील नागरिक व नातेवाइकांनी त्याला तातडीने गाडीतून आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हल्ल्याची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरू केला. घटनास्थळी हल्लेखोराचा गॉगल आणि शस्त्राचे आवरण पोलिसांना मिळाले आहे..Kolhapur Crime News : हुपरीत मुलानेच आई-वडिलांचा खून करण्याचं खर कारण आलं समोर, पहाटे पाणी भरत असलेल्या निरागस आईच्या गळ्यावर काच मारली अन्.पोलिसांनी गावातील सीसीटीव्हीची पाहणी केली. त्यात माळभागावरून हल्लेखोर त्याच्या घराच्या दिशेने त्याचा दुचाकीवरून पाठलाग करत असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. त्यानुसार काही संशयितांची नावे निष्पन्न झाली असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..नागरिकांनी हल्लेखोरांना पाहिलेकाळम्मावाडीकडे दुचाकीवरून जाणाऱ्या तिघा हल्लेखोरांना गावातील मुख्य चौकात काही नागरिकांनी पाहिले आहे. यावेळी गाडीवर मधोमध बसलेल्या एकाच्या हातात धारदार हत्यारही असल्याचे नागरिकांनी पोलिसांना सांगितले आहे. याबाबत एकत्र येत नागरिक चर्चा करत असताना काळम्मावाडी येथे खून झाल्याचे समोर आले. सीसीटीव्हीतही हत्यारासह संशयित कैद झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.