कोल्हापूर

Ichlkaranji Panchaganga Pollution : ‘सांडपाणी नदीत सोडू नका, नाही तर कारवाई!’ इचलकरंजी अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची कडक तंबी

Sewage Pollution Warning by Collector : सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे काम रखडल्यामुळे पंचगंगा नदी प्रदूषित होण्याचा धोका वाढला; कळंबा तलावही दूषित होऊ शकतो, तज्ज्ञांची गंभीर सूचना.
Sewage Pollution Warning by Collector

Sewage Pollution Warning by Collector

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया नीट केलेली नाही. त्यामुळे सांडपाणी नदीत जात असल्याची तक्रार आहे. तुमचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे कामही वेळेत होत नाही. जर सांडपाण्यामुळे काविळीची साथ पसरली किंवा आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या तर कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय करणार नाही, असा सज्जड दम जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी इचलकरंजी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Collector
Ichalkaranji
Muncipal corporation
water project
River
Water Purification Project
Water Reserves
Water Management
water purification equipment
waste
Municipal waste management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com