Ichlkaranji Panchaganga Pollution : ‘सांडपाणी नदीत सोडू नका, नाही तर कारवाई!’ इचलकरंजी अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची कडक तंबी

कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया नीट केलेली नाही. त्यामुळे सांडपाणी नदीत जात असल्याची तक्रार आहे. तुमचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे कामही वेळेत होत नाही. जर सांडपाण्यामुळे काविळीची साथ पसरली किंवा आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या तर कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय करणार नाही, असा सज्जड दम जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी इचलकरंजी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिला. . आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी पंचगंगा प्रदूषण प्रश्नावर बैठक घेतली. सुरुवातीला जिल्ह्यातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेतला. कोल्हापूर महापालिकेच्या नव्या प्रकल्पांसाठी अद्याप जागा निश्चित झालेली नाही. .Kolhapur Collector Orders : शेतांतील घातक प्लास्टिक कचरा थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी येडगे यांची मोठी कारवाई; पर्यावरण रक्षणाला चालना!.इचलकरंजी येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे कामही अद्याप पूर्ण नाही. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या गावांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे अद्याप प्रस्तावही बनविलेले नाहीत. हे दिसल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘इचलकरंजी महापालिकेचे सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. .तेथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीचे कामही गतीने सुरू नाही. सांडपाण्यावरील प्रक्रियेच्या बाबतीत तुम्ही गंभीर दिसत नाही. सांडपाणी नदीत गेल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या किंवा नदीमध्ये जलपर्णी आली तर महापालिका अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.’.Mula Mutha Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले; फळभाज्या पालेभाज्या झाल्या दुषित; आरोग्य गेले धोक्यात!.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड, नगरपालिका विभागाचे सहआयुक्त नागेंद्र मुतगेकर, जलअभियंता हर्षजित घाटगे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपसंचालक प्रमोद माने, इचलकरंजी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त सुषमा शिंदे यांच्यासह नगर परिषदांचे प्रशासकीय अधिकारी.उपस्थित होते. ...तर कळंबा प्रदूषित होईलकळंबा तलावाच्या बाजूला वस्ती वाढत आहे. तेथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी केली नाही, तर हे सांडपाणी कळंबा तलावात येईल. त्यातून हा तलाव प्रदूषित होईल. त्यामुळे प्राधिकरणाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे, असे मत पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड यांनी व्यक्त केले..प्राधिकरणातील गावांसाठी प्रक्रिया प्रकल्पप्राधिकरणात ४२ गावांचा समावेश होतो. ज्या गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीची गरज आहे, तेथील जागा निश्चित करा, त्यांचे प्रस्ताव पाठवा, तेथे लवकरात लवकर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले..साखर कारखान्यांची पाहणी करासाखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू आहे. त्यांची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करा. त्यांच्याकडून प्रदूषण प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवा. त्यांच्याकडून त्रुटींची पूर्तता करू घ्या, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.