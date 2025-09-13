Ichalkaranji Municipal News : पंडित कोंडेकर : महाविकास आघाडीच्या आंदोलनामुळे शहरातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा तापला आहे. ऐन गणेशोत्सवात नागरिकांना तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागले होते. महापालिका प्रशासनाकडून यामध्ये आलेल्या अडचणी तूर्त तरी दूर केल्या आहेत. त्यामुळे पुढील दोन-चार दिवसांत शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याची आशा आहे.मात्र, पुढील प्रदीर्घ काळ सणासुदीचा आहे. त्याहीपेक्षा महापालिकेची पहिली निवडणूक तोंडावर आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शहरातील नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाला कसरत करावी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत..शहरातील पाणीपुरवठ्याचा सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यास महापालिका प्रशासनासमोर अनेक अडचणी आहेत. शहराला कृष्णा योजनेतून पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळत नाही. त्यामुळे गरजेच्या मानाने खूप कमी पाणी उपलब्ध होत आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारी ही प्रमुख योजना आहे; पण या योजनेवर आजही भरवसा नाही. सर्वात महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे या योजनेच्या जलवाहिनीला सतत लागणारी गळती आहे.गळतीचे संकट संपण्याच्या मार्गावर नाही. नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. आता अंतिम टप्प्यातील कामही रेंगाळले आहे; पण याबाबत केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम केले जात आहे. नजीकच्या काळात दसरा, दिवाळी असे मोठे सण आहेत. त्यामुळेच पुढील काळ अधिक कठीण आहे. या काळात नागरिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा करण्याची वेळ आल्यास मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे..दोन दिवस आड पाणी देण्याचा महापालिका प्रशासनाने शब्द दिला आहे; पण त्यासाठी प्रशासनाला ठोस नियोजन करावे लागणार आहे. प्रत्येकवेळी गळतीचे कारण सांगत बसणे योग्य होणार नाही. त्यासाठी अन्य पर्याय आतापासूनच सक्षम करणे आवश्यक आहे. पुढील काळ प्रशासनाच्या दृष्टीने खडतर असणार आहे. समोर महापालिकेची निवडणूक आहे.पाण्यासारखा संवेदनशील विषय तापणार नाही, याची वेळीच काळजी घेणे आवश्यक आहे. तीन वर्षे सभागृह अस्तित्वात नाही. प्रशासकराज आहे. प्रशासनाच्या हातात कारभार आहे. त्यामुळे पाणी प्रश्नाचे खापर शेवटी प्रशासनावर येणार आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी पुढील काळात पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याशिवाय पर्याय नाही..Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीत शिंदे गट, भाजपचे टेन्शन वाढवणार? ३५ जागांची केली चाचपणी; महायुतीसाठी वजनदार मंत्र्यांच्या घरी बैठक.अनेक अडचणींचा डोंगरदोन दिवस आड पाणी देण्याबाबत आजही कोणी शाश्वती देऊ शकत नाही. वीज पुरवठा खंडित, गळती यामुळे यामध्ये बाधा निर्माण होण्याची भीती कायम आहे. आणखी काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे एक - दोन दिवस पाणी उपसा बंद राहिला, तरी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची तूट निर्माण होते. त्याचा परिणाम शहरातील संपूर्ण पाणीपुरवठ्यावर होतो. त्यामुळे पाणीपुरवठा करताना अनेक अडचणींचा डोंगर महापालिका प्रशासनासमोर दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.