Heavy Rain Alert : हवामान खात्याचा अंदाज तंतोतंत खरा ठरतोय, पुढचे तीन दिवस पावसाचा अलर्ट; सतर्क राहण्याचे आवाहन

कोल्हापूर जिल्ह्यात पुन्हा पावसाची सुरुवातअनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर शुक्रवारी पुन्हा हलक्या ते जोरदार सरी सुरू झाल्या. धरणक्षेत्रातही पाऊस झाल्याने विसर्ग वाढवला; पंचगंगेची पाणीपातळी १३ फूट ६ इंचांवर पोहोचली.हवामान खात्याचा इशाराशनिवारपासून तीन दिवस घाटमाथ्यावर 'ऑरेंज अलर्ट' आणि इतर भागांत 'यलो अलर्ट'. नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ; काही बंधारे पाण्याखाली.करुळ घाटात दरड कोसळलीगगनबावडा तालुक्यातील करुळ घाटात सायंकाळी ५ वाजता दरड कोसळून वाहतूक काही काळ ठप्प. यंत्रणेने तातडीने दरड हटवून वाहतूक सुरळीत केली; मात्र चिखलमातीमुळे वाहतूक मंदावलेली आहे..Maharashtra Rain Update : गेल्या अनेक दिवसांपासून विश्रांती दिलेल्या पावसाने शुक्रवारी पुन्हा सुरुवात केली. शहरासह जिल्ह्यात दिवसभर पावसाच्या हलक्या सरी कोसळत रिपरिप सुरू राहिली. धरणक्षेत्रातही सुरू असलेल्या पावसाने धरणातील विसर्ग वाढविण्यात आल्याने पंचगंगा नदीच्या पाणीपातळीतही तीन इंचांनी वाढ झाली. ती रात्री १३ फूट सहा इंच इतकी होती. दरम्यान, भारतीय हवामान खात्याकडून उद्या, शनिवारपासून पुढील तीन दिवस जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर 'ऑरेंज अलर्ट', तर इतरत्र यलो अलर्टचा अंदाज वर्तविण्यात आला. आजपासून जिल्ह्यात पाऊस सुरू होण्याबाबत हवामान खात्याने वर्तविलेला अंदाज तंतोतंत खरा ठरला. .सकाळपासूनच वातावरण ढगाळ राहिले. त्यानंतर पावसाच्या हलक्या सरी कोसळायला सुरुवात होऊन रिपरिप सुरू राहिली. यामुळे नवरात्रोत्सवानिमित्त शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर विक्रीसाठी बसलेल्या फेरीवाल्यांची धावपळ उडाली. त्याचबरोबर करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी आलेले भाविक या पावसाचे थेंब झेलतच दर्शन रांगेकडे जात असल्याचे पाहायला मिळाले. पावसामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत किंचित वाढ झाली. पंचगंगेच्या पाणीपातळीतही वाढ झाली असून, रुई व इचलकरंजी हे बंधारे पाण्याखाली आहेत. पुढील तीन दिवस घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी यलो अलर्टचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..करुळ घाटात दरड कोसळल्याने वाहतूक काही काळ विस्कळीतगगनबावडा तालुक्यात संततधार पडणाऱ्या पावसाचा फटका करुळ घाटाला बसला आहे. करुळ घाटात आज सायंकाळी पाच वाजता दरड कोसळल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. मात्र, संबंधित यंत्रणेने दरड हटवून वाहतूक सुरळीत केली आहे.शुक्रवारी गगनबावडा तालुक्यासह करूळ, भुईबावडा घाट परिसरात जोरदार पाऊस झाला. या पावसाचा फटका करुळ घाटाला बसला. घाटात सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली. दरड रस्त्यावर आल्याने वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. संबंधित यंत्रणेने दरड बाजूला केल्यानंतर वाहतूक सुरळीत झाली. दरम्यान, घाटमार्गात ठिकठिकाणी दरड कोसळत आहे. चिखलमाती रस्त्यावर आली आहे. त्यामुळे वाहतूक धिम्या गतीने सुरू आहे..Maharashtra Weather Update : राज्यात अतिवृष्टीचा कहर, पुढील ५ दिवस पाऊस धुमाकूळ घालणार; जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज .वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१. सध्या जिल्ह्यात हवामानाचा अंदाज काय आहे?उ. हवामान खात्याने शनिवारपासून तीन दिवस घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा 'ऑरेंज अलर्ट' आणि इतर भागांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे.प्र.२. पंचगंगा नदीची पाणीपातळी किती आहे?उ. शुक्रवारी रात्री पंचगंगेची पाणीपातळी १३ फूट ६ इंच होती, विसर्ग वाढल्यामुळे आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.प्र.३. करुळ घाटाचा रस्ता खुला आहे का?उ. दरड कोसळल्यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती; मात्र दरड हटवल्यानंतर वाहतूक सुरू झाली असून चिखलमातीमुळे ती मंद गतीने सुरू आहे..