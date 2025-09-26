Heavy Rain Forecast : नवरात्रोत्सवाचा काळ पावसात, पुढच्या चार दिवसांचा हवामान विभागाचा अंदाज आला; मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस

मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा – २७ सप्टेंबर (शनिवार) ते ३० सप्टेंबर (मंगळवार) दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यात सतत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता, विशेषतः राधानगरी, गगनबावडा, आंबा, आंबोली परिसरात.धरणे व नद्यांची स्थिती गंभीर – सर्व धरणे शंभर टक्के भरलेली असल्याने पाणी सोडावे लागेल, त्यामुळे पंचगंगा नदीच्या पाण्याची पातळी वाढून पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका.नवरात्रोत्सवात अडचणींची शक्यता – श्री अंबाबाई मंदिरात भाविकांची गर्दी होणार असून पावसामुळे दर्शनासाठी व वाहतुकीसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात; प्रशासनाला सतर्कतेचे आदेश..Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर जिल्ह्यात नवरात्रोत्सवाच्या काळात उद्या, शनिवार (ता. २७) ते मंगळवार (ता. ३०) दरम्यान मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राधानगरी, गगनबावडा, आंबा, आंबोली येथे अतिमुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने सतर्क राहून प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासाठी सज्ज राहण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात वादळासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज भारतीय हवामान विभाग (आयएमडी), मुंबई यांच्याकडून वर्तविण्यात आला आहे..नवरात्रोत्सवाच्या काळात दररोज सरासरी पाऊस १०० मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी पावसाची तीव्रता देखील वाढू शकते. उद्या, शुक्रवारी (ता. २६) सकाळ किंवा दुपारपासून हवामानात जलद बदल अपेक्षित आहे. तसेच पृष्ठभागावरील वारे आणि गडगडाटासह मध्यम ते मुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे. सायंकाळी गडगडाटासह वादळ अपेक्षित आहे. शनिवारी (ता. २७) संपूर्ण जिल्हा, शहर आणि विशेषतः पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे. यामुळे आधीच शंभर टक्के भरलेल्या धरणांमधून पाणी सोडले जाऊन पंचगंगा नदीच्या पाण्याची पातळीत वाढ शक्य आहे..रविवारी (ता. २८) मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. नवरात्रोत्सवात कोणतेही मोठे नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सतर्क राहण्याची गरज आहे. तसेच करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या भाविकांना पावसामुळे अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने पुरेशा उपाययोजना करण्यासाठी सज्ज राहावे. सोमवारी (ता. २९) मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी (ता. ३०) ही हेच चित्र राहू शकते. शेतीवर आणखी परिणाम होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..Crime News Kolhapur : वाळू अड्ड्यावरून ट्रक चोरला अन् भंगारात विकायला नेला अन् भंगार विक्रेत्याने कागदपत्रांची विचारणा करताच घडलं भलतचं.‘भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार नवरात्रोत्सव काळात कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सर्व धरणे पूर्णपणे भरल्याने पावसाचे पाणी नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणात वाहून जाऊन महापूर येण्याची शक्यता आहे. करवीर निवासिनी श्री. अंबाबाईच्या दर्शनासाठी नवरात्रोत्सव काळात मोठ्या संख्येने भाविक येत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने अधिक सतर्क राहून उपाययोजनांसाठी सज्ज राहण्याची आवश्यकता आहे.- शंतनू पाटील, हवामान तज्ज्ञ, मुंबई.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्रश्न 1: कोल्हापूर जिल्ह्यात पाऊस कधीपासून वाढेल?उत्तर: २६ सप्टेंबर (शुक्रवार) पासून हवामानात बदल सुरू होईल आणि २७ ते ३० सप्टेंबर या काळात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.प्रश्न 2: कोणते भाग सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकतात?उत्तर: राधानगरी, गगनबावडा, आंबा, आंबोली आणि पाणलोट क्षेत्र या भागांमध्ये अतिमुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे.प्रश्न 3: पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे का?उत्तर: होय. सर्व धरणे पूर्ण भरल्यामुळे पाणी सोडावे लागेल आणि त्याचा परिणाम पंचगंगा नदीच्या पातळीत वाढ व पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.