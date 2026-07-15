IMD Weather Forecast : सोशल मीडिया की IMD? हवामानाचा अचूक अंदाज कुठून घ्यावा? हवामान तज्ज्ञांनी सांगितली पेरणी ते काढणीपर्यंतची सोपी ट्रिक

कोल्हापूर : समाजमाध्यमांवर दररोज येणारे हवामानाचे विविध अंदाज अंतिम आणि सरसकट गृहित धरून चालणे धोक्याचे ठरू (Social media weather prediction accuracy) शकते. एकाच वेळी ठराविक कालावधीतील हवामानावर वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून होणारे उलटसुलट भाष्य सर्वसामान्यांचा, विशेषतः शेतकऱ्यांचा संभ्रम वाढविणारे ठरू शकते. .त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अशा अनधिकृत अंदाजावर विसंबून न राहता, केंद्रीय हवामान खात्याकडून (आयएमडी) येणाऱ्या अधिकृत माहितीचीच गांभीर्याने दखल घ्यावी. त्यानुसारच शेतीकामे किंवा प्रवासाचे पूर्वनियोजन करावे, असे आवाहन हवामान अभ्यासक शंतनू पाटील यांनी केले. श्री. पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना ही माहिती दिली..Krishna River Level : कोयना धरणात पाणलोट क्षेत्रातून आवक थांबली! कृष्णा नदीची सांगलीतील पाणी पातळी 9 फुटांवर; स्थिती पुन्हा चिंता वाढवणारी.त्यांनी सध्याच्या काळातील हवामान बदलाचे आव्हान, सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भाष्य केले. त्यांनी ‘ॲटोमेटिक वेदर सिस्टीम’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल सविस्तर आणि तांत्रिक माहिती दिली. ही प्रणाली ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कशी प्रभावी ठरते, याद्वारे पावसाचे प्रमाण, हवेतील आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि तापमान यांची अचूक आकडेवारी कशी संकलित केली जाते, याचे विश्लेषण त्यांनी केले..Irrigation Water Charges : निसर्गाची अवकृपा, त्यात सरकारचा दणका! सिंचनाच्या पाणीपट्टीत तब्बल 10 पट वाढ; धरणातील पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाला मोजावे लागणार 14,250 रुपये.शेतकऱ्यांसाठी अंदाजाचा अचूक फायदाहवामान अंदाजाचा देशाच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला कसा थेट फायदा होऊ शकतो, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. बदलते हवामान लक्षात घेऊन पेरणी, कोळपणी, खते देणे, औषध फवारणी आणि काढणी अशी शेतीची महत्त्वाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने केल्यास पिकांचे होणारे नुकसान टाळता येते. पावसाचा अचूक अंदाज असेल तर शेतकरी कष्ट आणि पैसा वाया जाण्यापासून वाचवू शकतो, असे सांगत त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी शेतकऱ्यांनी जोडले जाण्याची गरज अधोरेखित केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.