Gokul Dudh Sangh : सतेज पाटलांनी एका वाक्यात कंडका पाडला, ५ वर्षातील गोकुळच्या कारभारावर विरोधकांना दिलं स्पष्टीकरण

Satej Patil Vs Shoumika Mahadik : 'पाच वर्षांपूर्वी ज्यांनी स्वत:ची घरे भरली, त्यांना घरी बसवत आमच्याकडे सत्ता दिली. पाच वर्षांत आम्ही चांगला कारभार करत दूध उत्पादकांना न्याय दिला. तसेच अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी विरोधकांसोबत चर्चा करून त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी थोडी परिपक्वता दाखवायला पाहिजे होती', अशी टीका आमदार सतेज पाटील यांनी संचालिका शौमिका महाडिक यांचे नाव न घेता केली. .आमदार पाटील म्हणाले, 'यावर्षीची सभा अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी अगदी संयमाने चालविली. विरोधकांशी पहिल्यापासून चर्चा केली. त्यांचे सर्व प्रश्न समजून घेतले. ४९ प्रश्नांपैकी २५ प्रश्न विरोधकांचे होते. संचालकांनी प्रश्न विचारायचे नसतात. सभासदांना अभिप्रेत होते त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. जे प्रश्न होते त्या प्रश्नांची आधी उत्तरे दिली आहेत..Satej Patil and Malojiraje : सतेज पाटील, मालोजीराजे भाजपच्या स्वागत कक्षात, राजेश क्षीरसागरांना पाहून सतेज पाटील हात पुढे करत म्हणाले, काळजी घ्या....अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी गेल्या पाच वर्षांतील घेतलेला आढावा विरोधकांनीही ऐकून घेतला. सभासदांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची मुद्देसूद उत्तरे कार्यकारी संचालकांनी दिली. विरोधकांनी लेखी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत..संघात राजकारण होऊ नये यासाठीच सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. गोकुळ संघ हा पाच लाख शेतकऱ्यांशी निगडीत आहे. सत्तेत आलो त्यावेळी दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर दोन रुपये दरवाढ देण्याची घोषणा केली होती. तर आम्ही प्रतिलिटर १५ रुपये दरवाढ दिली आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पातून वीज दर बचत, दूध दरवाढीसह उत्पादकांना फायदा देणारे निणर्य घेतले आहेत.'.