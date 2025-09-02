Kolhapur Firing News : बहिणीने केलेल्या प्रेमविवाहाच्या रागातून मेहुण्याला गोळी घातली, घटनेतील मुख्य कारण आलं समोर

Kolhapur Shocking Family Incident : बहिणीने ११ वर्षांपूर्वी केलेल्या प्रेमविवाहाचा राग मनात धरून निवृत्त जवानाने आपल्या मेहुण्यावर (दाजी) पिस्तुलातून गोळीबार करून त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या गोळीबारात मेहुण्याच्या मांडीवर गोळ्या लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले. विनोद अशोक पाटील (वय ३९, रा. पाटील वाडा, नावली) असे जखमीचे नाव आहे. याप्रकरणी कोडोली पोलिसांनी नीलेश राजाराम मोहिते (वय ३८, रा. पाटील वाडा, नावली) याला अटक केली. ही घटना सोमवारी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास नावली (ता. पन्हाळा) येथे घडली..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, नावली येथील सेवानिवृत्त जवान नीलेश मोहिते याच्या बहिणीने २०१४ साली शेजारी राहणाऱ्या विनोद पाटील याच्याशी प्रेमविवाह केला. त्यावेळेपासून या दोन्ही कुटुंबांत नेहमी किरकोळ वादावादीचे प्रकार घडत आहेत. बहिणीने केलेल्या प्रेमविवाहाचा राग नीलेश मोहिते याच्या मनात होता. त्यातून दोन्हीही घरांच्या मधोमध लोखंडी जाळी मारण्यात आली होती..शनिवारी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास नीलेश मोहिते यांने लोखंडी जाळीवर आई-वडिलांचे मुलीसोबत बोलणे बंद करण्याबाबत पोस्टर लावले. त्यावेळी विनोद पाटील यांनी, हे पोस्टर लावून बोलणे का बंद करत आहेस, असे विचारले. त्यावरून संशयित आरोपी नीलेश मोहिते हा संतापला. त्याने मेहुण्याला शिवीगाळ केली..तसेच त्याच रागातून त्याने तू कोण विचारणार? असा जाब विचारत, तुला आज जिवंत ठेवत नाही, असे म्हणून घरात जाऊन पिस्तूल आणले. त्यानंतर एक गोळी हवेत झाडून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याने दुसरी गोळी पाटील यांच्यावर झाडली. ती त्यांच्या उजव्या मांडीवर लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले. या घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. घटनास्थळी जमलेल्या नागरिकांनी जखमी विनोद पाटील यांना तातडीने उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले.घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस उपअधीक्षक आप्पासाहेब पवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पहाणी केली. याप्रकरणी जखमी पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कोडोली पोलिसांत संशयित नीलेश मोहिते याच्यावर गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.