कोल्हापूर

Kolhapur Firing News : बहिणीने केलेल्या प्रेमविवाहाच्या रागातून मेहुण्याला गोळी घातली, घटनेतील मुख्य कारण आलं समोर

Family Dispute Crime : बहिणीने केलेल्या प्रेमविवाहाचा राग नीलेश मोहिते याच्या मनात होता. त्यातून दोन्हीही घरांच्या मधोमध लोखंडी जाळी मारण्यात आली होती.
Kolhapur Firing News
Kolhapur Firing Newsesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Shocking Family Incident : बहिणीने ११ वर्षांपूर्वी केलेल्या प्रेमविवाहाचा राग मनात धरून निवृत्त जवानाने आपल्या मेहुण्यावर (दाजी) पिस्तुलातून गोळीबार करून त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या गोळीबारात मेहुण्याच्या मांडीवर गोळ्या लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले. विनोद अशोक पाटील (वय ३९, रा. पाटील वाडा, नावली) असे जखमीचे नाव आहे. याप्रकरणी कोडोली पोलिसांनी नीलेश राजाराम मोहिते (वय ३८, रा. पाटील वाडा, नावली) याला अटक केली. ही घटना सोमवारी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास नावली (ता. पन्हाळा) येथे घडली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
Crime News Kolhapur
political news kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com