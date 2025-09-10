कोल्हापूर

Sangli Killing Case : ‘तू आमच्या मिरवणुकीत नाचू नकोस,’ लाथा बुक्यांनी मारताना आडवायला गेलेल्यालाच भोसकलं; २५ वर्षीय शीतलचा मृत्यू, सांगलीत मोठा तणाव

Sangli Procession Clash : अंकली (ता. मिरज) येथे गणेश विसर्जन मिरवणुकीत भोसकल्याने गंभीर जखमी झालेल्या शीतल धनपाल पाटील (वय २५) तरुणाचा सोमवारी रात्री मृत्यू झाला.
Sangli Crime News : अंकली (ता. मिरज) येथे गणेश विसर्जन मिरवणुकीत भोसकल्याने गंभीर जखमी झालेल्या शीतल धनपाल पाटील (वय २५) तरुणाचा सोमवारी रात्री मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह आज सकाळी गावात आणण्यात आला. त्यावेळी कुटुंबियांसह गावकरी आक्रमक झाले. त्यांनी स्मशानभूमीत नेलेला मृतदेह परत गावात आणून संशयित हल्लेखोरांच्या दारात नेऊन ठेवला. जोवर संशयितांची गावातून धिंड काढली जात नाही, तोवर अंत्यसंस्कार होणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे गावात तणावपूर्ण वातावरण होते. पोलिसांनी समजूत काढल्यानंतर दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

