कोल्हापूर

Kolhapur OBC Reservation : कोल्हापूर जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गातून एकही आरक्षण नाही, या ठिकाणी होणार चुरसीच्या लढती

Kolhapur Elections 2025 : कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातून एकही जागा आरक्षित नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रमुख पक्षांमध्ये चुरशीच्या लढती रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Kolhapur OBC Reservation

Kolhapur OBC Reservation

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):

महिला सत्तेचा उदय:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 पैकी 6 नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष पद महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले असून, यात हुपरी (अनुसूचित जाती महिला) व कागल, मलकापूर, कुरुंदवाड, मुरगूड आणि पन्हाळा (खुल्या महिला प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे.

ओबीसींना धक्का:

या वेळी एकाही नगरपालिकेत ओबीसी आरक्षण घोषित झालेले नाही, ज्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये नाराजीचा सूर उमटण्याची शक्यता आहे.

राजकीय समीकरणांची रंगत:

कागल व मुरगूड या राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील नगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षणामुळे गटबाजीला नवा वळण मिळण्याची शक्यता आहे. हसन मुश्रीफ, संजय मंडलिक, संजय घाटगे आणि समरजितसिंह घाटगे यांचे गट याठिकाणी निर्णायक ठरणार आहेत.

Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका व तीन नगरपंचायतींपैकी सहा नगरपालिकांतील नगराध्यक्ष पद आज खुल्या महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिले. यापैकी हुपरीत अनुसुचित जाती प्रवर्गातील महिला, तर कागलसह मलकापूर, कुरुंदवाड, मुरगूड व पन्हाळा पालिकेतील नगराध्यक्ष पद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाले. दरम्यान, जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड व हातकणंगले नगरपंचायतीत नगराध्यक्ष पद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. जिल्ह्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण एकाही नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी जाहीर झाले नाही.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Election Commission
OBC Community
Backward Class Reservation
political news kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com