Kolhapur OBC Reservation : कोल्हापूर जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गातून एकही आरक्षण नाही, या ठिकाणी होणार चुरसीच्या लढती

तीन ठळक मुद्दे (Highlight Summary Points):महिला सत्तेचा उदय:कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 पैकी 6 नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष पद महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले असून, यात हुपरी (अनुसूचित जाती महिला) व कागल, मलकापूर, कुरुंदवाड, मुरगूड आणि पन्हाळा (खुल्या महिला प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे.ओबीसींना धक्का:या वेळी एकाही नगरपालिकेत ओबीसी आरक्षण घोषित झालेले नाही, ज्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये नाराजीचा सूर उमटण्याची शक्यता आहे.राजकीय समीकरणांची रंगत:कागल व मुरगूड या राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील नगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षणामुळे गटबाजीला नवा वळण मिळण्याची शक्यता आहे. हसन मुश्रीफ, संजय मंडलिक, संजय घाटगे आणि समरजितसिंह घाटगे यांचे गट याठिकाणी निर्णायक ठरणार आहेत..Kolhapur Political News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका व तीन नगरपंचायतींपैकी सहा नगरपालिकांतील नगराध्यक्ष पद आज खुल्या महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिले. यापैकी हुपरीत अनुसुचित जाती प्रवर्गातील महिला, तर कागलसह मलकापूर, कुरुंदवाड, मुरगूड व पन्हाळा पालिकेतील नगराध्यक्ष पद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाले. दरम्यान, जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड व हातकणंगले नगरपंचायतीत नगराध्यक्ष पद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. जिल्ह्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण एकाही नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी जाहीर झाले नाही..राज्यातील २४७ पालिका व १४७ नगरपंचायतीतील नगराध्यक्षपदाची सोडत मुंबईत काढण्यात आली. जिल्ह्यात दहा पालिका तर तीन नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायती आहेत. नव्या स्थापन झालेल्या नगरपंचायतींची ही दुसरी निवडणूक आहे. या सर्व नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण आज निश्चित झाले. नगराध्यक्ष पद हे थेट जनतेतून निवडून द्यायचे असल्याने खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण पडले आहे, त्याठिकाणी या पदासाठी मोठी चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे..राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या आणि पक्षापेक्षा गटा-तटाच्या राजकारणाला महत्त्व असलेल्या कागल व मुरगूड पालिकेचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित राहिले. या दोन्ही पालिका कागल तालुक्यात आहेत. याठिकाणी पक्षापेक्षा कुठले गट एकत्र येणार यावर या नगराध्यक्ष कोणाचा होणार हे अवलंबून आहे. या दोन्ही पालिकांत मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक, भाजपकडे गेलेले माजी आमदार संजय घाटगे, मुरगूडचे माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील व राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे समरजितसिंह घाटगे आदी गट आहेत. महायुती म्हणून मुश्रीफ-मंडलिक-संजय घाटगे-प्रवीणसिंह पाटील हे तीन गट एकत्र आले तर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्ष व या तालुक्यात अस्तित्वाच्या शोधात असलेल्या काँग्रेससमोर ते मोठे आव्हान असेल..Kolhapur Police : आयुष्यभर सांभाळण्याचा शब्द देत लग्नाचे आमिष, पोलिसानेच महिलेसोबत नको ते केलं अन् आता....कागल तालुक्यातील दोन पालिका सोडल्या तर अन्य ठिकाणी स्थानिक आघाड्या कोणासोबत होणार, यावर नगराध्यक्षपदावर कोण बाजी मारणार हे स्पष्ट होईल. पन्हाळा, मलकापूरमध्ये ‘जनसुराज्य’ विरुध्द शिवसेना ठाकरे-काँग्रेस व पर्यायाने महाविकास आघाडी असाच सामना राहिला. गडहिंग्लजमध्ये जनता दल कोणासोबत जाणार, यावर चुरस अवलंबून आहे तर शिरोळ, जयसिंगपूरमध्ये महायुती म्हणूनच सर्वजण एकत्र येण्याची शक्यता आहे. राज्यात आणि देशात महायुतीची सत्ता, तर जिल्ह्यातील दहाही आमदार महायुतीचे असल्याने काँग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्ष व शिवसेना ठाकरे पक्षासमोर मोठे आव्हान असेल..सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQs):प्र.1: कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोणत्या नगरपालिकांमध्ये महिला नगराध्यक्ष आरक्षण लागू झाले आहे?उ: हुपरी (अनुसूचित जाती महिला) तसेच कागल, मलकापूर, कुरुंदवाड, मुरगूड आणि पन्हाळा (खुल्या महिला प्रवर्ग) या नगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षण लागू झाले आहे.प्र.2: जिल्ह्यातील कोणत्या नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्षपद खुले राहिले?उ: आजरा, चंदगड आणि हातकणंगले या नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष पद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे.प्र.3: या आरक्षणानंतर राजकीय पातळीवर काय बदल अपेक्षित आहेत?उ: गटबाजी आणि स्थानिक आघाड्यांवरून स्पर्धा अधिक रंगणार आहे. विशेषतः कागल व मुरगूडमध्ये महिला उमेदवारांमुळे गटांतील एकजूट किंवा फूट निर्णायक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.