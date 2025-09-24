Kolhapur Political News : धनंजय महाडिक, राजेश क्षीरसागर यांच्या कलगीतुऱ्यात हसन मुश्रीफांची उडी, एका वाक्यात मुश्रीफांनी शांत केलं...

महायुतीत जागावाटपावर वादग्रस्त स्थिती:कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत महायुतीतून ८१ जागांवर लढण्याचे ठरले असून, भाजप खासदार व शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांनी ८०-८० जागांची मागणी केल्याने राष्ट्रवादीला (अजित पवार गट) जागा शिल्लक राहिलेल्या नाहीत.हसन मुश्रीफ यांचा टोला:राष्ट्रवादी २० वर्षे महापालिकेच्या सत्तेत असूनही महायुतीतील नेते त्यांना विसरू पाहत आहेत, असा टोल वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी खासदार धनंजय महाडिक व आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे नाव न घेता लगावला.राष्ट्रवादीचे बळकट अस्तित्व:कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी अजूनही बळकट असून काही तालुक्यांत विस्तार बाकी आहे. “आमचा नेम चुकणार नाही” असे म्हणत मुश्रीफ यांनी पक्षाच्या ताकदीवर विश्वास व्यक्त केला..Kolhapur Municipal : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुती म्हणून ८१ जागा लढविल्या जाणार आहेत. मात्र, भाजपचे विद्यमान खासदार आणि शिवसेनेचे शहरचे आमदार यांनी २० वर्षे सत्तेत असणाऱ्या राष्ट्रवादीला एकही जागा शिल्लक ठेवली नाही. दोघांनीही ८०-८० जागा आताच वाटून घेतल्या आहेत. महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि तुमचा मित्र पक्ष असणारा राष्ट्रवादी काँग्रेसही आहे. २० वर्षांपासून कासवाच्या गतीने महापालिकेच्या सत्तेत असणाऱ्या राष्ट्रवादीला तुम्ही विसरून चालणार नाही, असा टोलाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे नाव न घेता लगावला..मुंबई येथे कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाचे ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांनी राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी ते बोलत होते. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ परदेश दौऱ्यावर गेले होते. त्यानंतर वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या पाहिल्या. यामध्ये खासदार आणि आमदारांनी जागांची वाटणी केली. यामध्ये वीस वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीला जागाच शिल्लक ठेवलेली नाही..खासदार ८० जागा मागतात. तसेच आमदारही ८० जागा मागत आहेत. गेल्यावेळी किती जागा विजयी झाल्या, हे आता बोलणार नाही. जागा वाटपाबाबत नेते मंडळी चर्चेला बसतील त्यावेळी योग्य चर्चा होईल. दरम्यान, कोल्हापूर महानगरपालिकेवर राष्ट्रवादीचाच झेंडा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही.’आमचा नेम चुकणार नाहीजिल्ह्यात राष्ट्रवादी पक्ष भक्कम झाला आहे. आणखी दोन ते तीन तालुक्यांत वजाबाकी आहे. आम्ही मोहरे टिपलेले आहेत. त्यांच्यावर वेधही धरलेला आहे. आमचा नेम चुकणार नाही, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले..Hasan Mushrif : उपचारासाठी बाहेर जावे लागणार नाही: वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ : सीपीआरमध्ये विविध उपचारपूरक सुविधांचे लोकार्पण.प्र.१. कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीत कोणकोणते पक्ष आहेत?उ.१. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट).प्र.२. हसन मुश्रीफ यांनी काय आरोप केला?उ.२. महायुतीतील नेत्यांनी २० वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीला जागा न ठेवता ८०-८० जागांची मागणी केली, असा अप्रत्यक्ष आरोप त्यांनी केला.प्र.३. राष्ट्रवादीची स्थिती जिल्ह्यात कशी आहे?उ.३. राष्ट्रवादी पक्ष अजूनही जिल्ह्यात बळकट असून आणखी दोन-तीन तालुक्यांत संघटनात्मक विस्तार बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.