34 questions census India : घरी रोज कोणते धान्य खाता यापासून तुमचे घर कशाचे आहे, इथंपर्यंतचे प्रश्न आता नागरिकांना विचारले जाणार आहेत. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरयादी व घरगणनेत ३४ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. १६ मे ते १४ जूनदरम्यान ही गणना होणार आहे. तत्पूर्वी एक ते १५ मे दरम्यान नागरिक स्वतः जनगणनेच्या वेबपोर्टलवर माहिती अपलोड करू शकतात, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..१६ मे ते १४ जून दरम्यान घरी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही वेबपोर्टलवरील आयडी द्यावा लागणार आहे. https://se.census.gov.in या वेब पोर्टलवर स्वतः नागरिकांना माहिती भरता येईल.असे आहेत प्रश्न...पहिले तीन प्रश्न प्रगणकाद्वारे भरले जातील.४. जमिनीसाठी मुख्यतः वापरलेले साहित्य५ भिंतीसाठी मुख्यतः वापरलेले साहित्य६ छपरासाठी मुख्यतः वापरलेले साहित्य७ घराच्या वापरासंबंधी खात्री करा८ गणना घराची स्थिती९ कुटुंब क्रमांक१० व्यक्तींची एकूण संख्या.११ कुटुंब प्रमुखाचे नाव१२ लिंग: १- पुरुष, २- स्त्री, ३- तृतीयपंथी१३ अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर: १- अनुसूचित जाती (एससी), २- अनुसूचित जमाती (एसटी), ३- इतर.१४ घराच्या मालकी हक्काची स्थिती:१५ निवासयोग्य खोल्यांची संख्या१६ विवाहित जोडप्यांची संख्या१७ पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत१८. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता१९. प्रकाशाचा मुख्य स्त्रोत२०. शौचालयाची उपलब्धता.Maharashtra Census: महाराष्ट्रात जनगणना कधी सुरू होणार? हा कार्यक्रम किती काळ चालणार? तारखा आल्या समोर....२१. शौचालयाचा प्रकार२२. सांडपाणी व्यवस्था२३. परिसरामध्ये स्नानगृहाची उपलब्धता२४. स्वयंपाक घराची उपलब्धता आणि एलपीजी / पीएनजी जोडणी२५. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणारे मुख्य इंध२६. रेडिओ / ट्रान्झिस्टर२७. दूरचित्रवाणी (टीव्ही)२८. इंटरनेट उपलब्धता२९. संगणक / लॅपटॉप३०. दूरध्वनी / मोबाइल फोन / स्मार्ट फोन३१. सायकल आणि स्कूटर / मोटारसायकल / मोपेड३२. कार / जीप / व्हॅन: १- होय, २- नाही.३३. कुटुंबात सेवन केले जाणारे मुख्य धान्य३४. मोबाईल क्रमांक: (पोर्टलवर केलेल्या नोंदणी तपशीलातून आपोआप प्राप्त होईल)