हे कोल्हापूर हाय भावा, इथं विषय हार्डच असतो! भारत-पाक सामना दुबईत, जल्लोष शिवाजी चौकात; पाकिस्तानवरील विजयानंतर फटाक्यांची आतषबाजी

कोल्हापूर : पाकिस्तानने दिलेल्या लक्ष्याजवळ जसे भारतीय फलंदाज पोहोचले, तसे येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात तरुणांची पावले वळली. दुचाकीचे सायलेन्सर आणि हॉर्न वाजवतच तरुणाई येथे पोहोचली. हातात तिरंगा, भगवा ध्वज घेऊन तरुणाईचा जल्लोष सुरू झाला. आशियाई कपमधील सामना (Kolhapur Cricket Fans) जरी दुबईत झाला असला तरी जल्लोष मात्र कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जोरदार झाला. .भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना (India vs Pakistan Asia Cup 2025) हा नेहमीच उत्सुकतेचा विषय असतो. संध्याकाळपासूनच दुकाने, हॉटेल्स येथे सामना पाहण्यासाठी लोक जमू लागले होते. पाकिस्तानने भारताला १७२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांनी धडाकेबाज फलंदाजी करून भारताला शंभरीपार नेले..Asia Cup 2025 Ind vs Pak : पाकड्यांनी निरपराध भारतीय पर्यटकांना कसं मारलं हेच तो दाखव होता; BCCI, मोदींसाठी ही लज्जास्पद बाब; संजय राऊत संतापले... .त्यानंतर भारताचा विजय दृष्टीक्षेपात आला, तसा शहरातील विविध भागांत जल्लोष सुरू झाला. तिलक वर्माने एक षटकार आणि एक चौकार मारून विजय संपादित केला. जसा भारताने विजय मिळवला तसे तरुण दुचाकी घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आले. तेथे सुरुवातीला वाहनांचे हॉर्न वाजवून त्याच्या आवाजावर तरुणाईने नाच केला..त्यानंतर काही तरुण ढोल आणि ताशा घेऊन आले. मग मात्र तरुणाईच्या आनंदाला उधाण आले. ‘भारत माता की जय’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, ‘जोतिबाच्या नावानं चांगभलं,’ ‘जय श्रीराम’ अशा घोषणा देत तरुणांनी विजयाचा आनंद व्यक्त केला. त्यानंतर फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली..रिक्षाचालकावर कारवाईकाही तरुण छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये ध्वनी यंत्रणा आणण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांना पोलिसांनी अडविले. रिक्षामध्ये गाणी लावून ती चौकात आणली. संबंधित रिक्षाचालकावर पोलिसांनी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.