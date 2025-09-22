कोल्हापूर

हे कोल्हापूर हाय भावा, इथं विषय हार्डच असतो! भारत-पाक सामना दुबईत, जल्लोष शिवाजी चौकात; पाकिस्तानवरील विजयानंतर फटाक्यांची आतषबाजी

Kolhapur youth celebrate at Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk : ‘भारत माता की जय’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, ‘जोतिबाच्या नावानं चांगभलं,’ ‘जय श्रीराम’ अशा घोषणा देत तरुणांनी विजयाचा आनंद व्यक्त केला.
कोल्हापूर : पाकिस्तानने दिलेल्या लक्ष्याजवळ जसे भारतीय फलंदाज पोहोचले, तसे येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात तरुणांची पावले वळली. दुचाकीचे सायलेन्सर आणि हॉर्न वाजवतच तरुणाई येथे पोहोचली. हातात तिरंगा, भगवा ध्वज घेऊन तरुणाईचा जल्लोष सुरू झाला. आशियाई कपमधील सामना (Kolhapur Cricket Fans) जरी दुबईत झाला असला तरी जल्लोष मात्र कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जोरदार झाला.

