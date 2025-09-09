Mahalaxmi & Haripriya Express Trains : छत्रपती शाहू टर्मिनसवरून कोल्हापूर ते मुंबईमार्गे धावणाऱ्या महालक्ष्मी एक्स्प्रेस व कोल्हापूर ते तिरुपतीमार्गे धावणाऱ्या हरिप्रिया एक्स्प्रेसचे तीन स्लिपर कोच डबे कमी केले जाणार आहेत. यामुळे रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. या तीन डब्यांच्या जागी केवळ एकच एसी थ्री टायर डबा जोडला जाणार आहे. या रेल्वे गाड्यांसाठी प्रवाशांची वेटिंग लिस्ट असताना डबे कमी का केले, अशी विचारणा प्रवाशांतून होऊ लागली आहे..महालक्ष्मी एक्स्प्रेस व हरिप्रिया एक्स्प्रेसचे तीन स्लिपर कोच डबे कमी करून त्या जागी प्रत्येकी एक एसी थ्री टायर डबा जोडण्यात येणार आहे. शाहू टर्मिनसवरून मुंबईला जाण्यासाठी केवळ महालक्ष्मी एक्स्प्रेस ही एकच रेल्वे उपलब्ध आहे. या गाडीसाठी वेटिंग लिस्ट लागत असल्याने सह्याद्री एक्स्प्रेस मुंबईपर्यंत सोडण्यात यावी, अशी मागणी प्रवाशांतून होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या स्थितीत महालक्ष्मी एक्स्प्रेसचे तीन डबे कमी झाल्याने २२५ बर्थ कमी होणार आहेत. त्या जागी केवळ एक एसी थ्री टायर डबा जोडला जाणार आहे. या डब्यात ७२ प्रवाशांची बसण्याची व्यवस्था असेल..मुंबईला जाणाऱ्या व्यापारी, उद्योजक, पर्यटकांची संख्या अधिक असल्याने महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला नेहमीच प्रवाशांची गर्दी असते. दिवाळी, दसरा सणाच्या पार्श्र्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने हे डबे कमी करून प्रवाशांचे हाल करून नयेत, अशी प्रवाशांची मागणी आहे. हरिप्रिया एक्स्प्रेसमधून तिरुपतीला जाणाऱ्या प्रवाशांचीही संख्या जादा आहे. या दोन्ही गाड्यांतील प्रवासी संख्येचा विचार करून रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घेणे जरूरीचे असल्याचे रेल्वे प्रवासी संघटनांचे म्हणणे आहे..मध्य रेल्वेच्या रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य शिवनाथ बियाणी म्हणाले, ‘फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला प्रवाशांची संख्या पाहून जनरलचे दोन डबे वाढविण्यात येऊन एस १२ हा डबा कमी करण्यात आला. त्यानंतर जनरलचे दोन डबे वाढविले आणि एस ९, एस १० व एस ११ असे तीन डबे कमी करण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाने विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा. तसेच सह्याद्री एक्स्प्रेस ताबडतोब सुरू करावी.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.