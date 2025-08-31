कोल्हापूर

Gokul Milk Sangh : गोकुळ दूध संघाच्या कारभाराची होणार चौकशी, अधिकारी नियुक्त; पंधरा दिवसांत द्यावा लागणार अहवाल

Kolhapur Milk : ‘गोकुळ’कडे स्पष्टीकरण मागविले होते. तेही गोकुळकडून देण्यात आले आहे. यानंतर तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय उपनिबंधकांनी दोन दिवसांपूर्वी थेट चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.
Gokul Milk Scam : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) कारभाराची चौकशी होणार आहे. यासाठी सांगलीतील जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग दोनचे सदाशिव गोसावी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी पंधरा दिवसांत चौकशी अहवाल विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांच्याकडे सादर करायचा आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी केलेल्या मागणीनुसार ही चौकशी होत आहे.

