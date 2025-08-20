कोल्हापूर

Madhuri Elephant Care : कोण म्हंटल माधुरी हत्तीचा विषय शांत झालाय, वनताराची टीम पुन्हा नांदणीत; आजच्या बैठकीत काय घडलं?

Elephant Health Inspection : माधुरी हत्तीची देखभाल करण्यासाठी वनताराच्या वैद्यकीय व अभियंता विभागाने आज नांदणी येथील मठाचे मठाधिपती स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक महाराज व विश्वस्तांच्या उपस्थित जागेची पाहणी केली. यावेळी मठाने दाखविलेल्या जागेवर चांगल्या पध्दतीने सर्व सुविधायुक्त हत्तीचे संगोपन केंद्र उभारणार असल्याची माहिती जिनसेन भट्टारक महास्वामीजी यांनी दिली.

