कोल्हापूर
Instagram Drug Racket : ‘इन्स्टा’वरून मागविली नशेची इंजेक्शन, १९ वर्षीय साहिलला नशेचा नाद लागला अन्
Injectable drugs abuse : सोशल मीडियावरील ‘इन्स्टा’च्या माध्यमातून नशेची इंजेक्शन मागविली गेली आणि १९ वर्षीय साहिल नशेच्या आहारी गेल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
Online Drug Supply Kolhapur : खुल्या बाजारात विक्रीला बंदी असलेल्या मॅफेटेरामाईन या इंजेक्शनची इन्स्टाग्रामवरून खरेदी करून चढ्या दराने विकणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली. साहिल किरण पाटील (वय १९, रा. यड्राव, ता. हातकणंगले) असे संशयिताचे नाव आहे. त्याच्याकडून नशिल्या इंजेक्शनच्या ६७ कुपी, मोपेड, मोबाईल असा एक लाख १२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. इन्स्टावर जाहिरात करणाऱ्या संशयिताचा शोध पोलिस घेत आहेत.