Kolhapur Cricket Stadium : कोल्हापुरातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमचा मार्ग मोकळा; पहिले डिजाईन आले समोर, राज्य शासन-क्रिकेट असोसिएशनमध्ये करार

Kolhapur International Cricket Stadium : कोल्हापुरात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट स्टेडियमच्या उभारणीला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. विकासवाडी (ता. करवीर) येथील सुमारे 30 एकर शासकीय जागेवर स्टेडियम उभारण्यासाठी राज्य शासन आणि कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन यांच्यात मंगळवारी (दि. 21) मंत्रालयात सामंजस्य करार (MoU) होणार आहे. या करारानंतर स्टेडियम उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..स्टेडियमसाठी विकासवाडी येथील 12 हेक्टर 76 आर (सुमारे 30 एकर) शासकीय जमीन क्रीडा विभागाच्या नावावर कब्जेहक्काने हस्तांतरित करण्यात आली आहे. मंत्रालयात दुपारी एक वाजता होणाऱ्या या करार कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील, कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती आणि बाळ पाटणकर उपस्थित राहणार आहेत..कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याची मागणी कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनतर्फे अध्यक्ष संभाजीराजे यांनी राज्य शासनाकडे सातत्याने लावून धरली होती. विविध लोकप्रतिनिधींनीही या मागणीसाठी पाठपुरावा केला. स्टेडियमसाठी अनेक ठिकाणांचा विचार झाल्यानंतर पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गालगत विकासवाडी येथील एमआयडीसीच्या 30 एकर जागेचा पर्याय निश्चित करण्यात आला..या प्रस्तावावर जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. त्यानंतर 3 सप्टेंबर 2024 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. पुढे 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने जमीन हस्तांतरणास मान्यता दिली..Kolhapur FIFA Football Craze : अख्खं कोल्हापूर रात्रभर जागतं होतं! अर्जेंटिना-स्पेन फायनलसाठी शहरात मोठी स्क्रीन, फुटबॉलप्रेमींनी भर पावसात लुटला आनंद; पाहा खास फोटो.त्यानंतर 2 एप्रिल 2026 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन क्रीडा विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर क्रीडा विभागाचे नाव नोंदविण्यात आले असून आता प्रत्यक्ष स्टेडियम उभारणीच्या प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.