Kolhapur IT Park : अखेर मंत्रिमंडळ निर्णय झालाच! कोल्हापुरात शेंडा पार्कमध्ये 34 हेक्टर 36 गुंठे जागेत आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर

Kolhapur Shenda Park 34 Hectare IT Park : कोल्हापुरासाठी मोठी घोषणा! शेंडा पार्क येथे 34 हेक्टर 36 गुंठे जागेत आयटी पार्क उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून आयटी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
Sandeep Shirguppe
IT Park in Kolhapur Maharashtra : कोल्हापूर शहरातील शेंडा पार्क परिसरात आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी ३४ हेक्टर ३६ गुंठे जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार अमल महाडिक यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले.

