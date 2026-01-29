Kolhapur Crime News : जयसिंगपूरजवळ जिम ट्रेनरचा निर्घृण खून, हल्लेखोर गाडी सोडून पळाले; खुनाचं कारण काय?

Gym trainer attacked and killed : जांभळी (ता. शिरोळ) येथे जिम ट्रेनर संदीप भाऊसाहेब पाटील (वय ४४, रा. माळभाग, जांभळी) यांचा आज निर्घृण खून करण्यात आला. हल्लेखोरांनी डोक्यात धारदार लोखंडी हत्याराने वार केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. रात्री साडेनऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : पाटील दुचाकीवरून जांभळी येथून जयसिंगपूरकडे येत होते. कुरडे मळ्याजवळ आल्यानंतर हल्लेखोर अचानक त्यांच्या दुचाकीसमोर आडवे आले. त्यांनी संदीप यांना घेरत डोक्यात लोखंडी हत्याराने वार केले. त्यानंतर हल्लेखोरांनी येथून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांची मोटार रस्त्याच्या चरीत अडकली. हल्लेखोर तेथेच मोटार सोडून पसार झाले..'झाडावर चढ, आज दारू मिसळलेलं नारळाचं पाणी पिऊ...' तरुण झाडावरून पडला; उपचाराचा खर्च टाळण्यासाठी मित्रांचं अमानुष कृत्य, काय घडलं?.हल्लेखोरांनी ही मोटार भाडे तत्त्वावर घेतल्याचे समजते. पोलिसांना मोटारीमध्ये कोयता, लोखंडी रॉड व मोबाईल मिळून आला आहे. खून कोणत्या कारणातून झाला, हे मात्र रात्री उशिरापर्यंत समजू शकले नव्हते. जयसिंगपूर व शिरोळ पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत खुनाबाबत माहिती घेण्याचे काम सुरू केले होते. या खुनाची माहिती मिळताच संदीप पाटील यांचे नातेवाईक व मित्रांनी घटनास्थळी गर्दी केली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात विच्छेदनासाठी पाठविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.