कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : जयसिंगपूरजवळ जिम ट्रेनरचा निर्घृण खून, हल्लेखोर गाडी सोडून पळाले; खुनाचं कारण काय?

Jaysingpur Killing Mystery : जयसिंगपूरजवळ जिम ट्रेनरचा निर्घृण खून करण्यात आला. हल्ल्यानंतर आरोपी गाडी सोडून पळून गेले. खुनामागचं कारण काय, पोलिसांचा तपास सुरू आहे.
Gym trainer brutally killed near Jaysingpur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gym trainer attacked and killed : जांभळी (ता. शिरोळ) येथे जिम ट्रेनर संदीप भाऊसाहेब पाटील (वय ४४, रा. माळभाग, जांभळी) यांचा आज निर्घृण खून करण्यात आला. हल्लेखोरांनी डोक्यात धारदार लोखंडी हत्याराने वार केल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. रात्री साडेनऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

