Jaysingpur Politics: निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भूमिगत नेते पुढे; सोशल मीडियावर चमक, गल्ल्याबोळात अचानक वावर वाढला!

Underground leaders: आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जयसिंगपूरात इच्छुकांची सोशल मीडियावरून पावलोपावली मतमोजणी सुरू केली, तर अनेकांनी निवडणूक पाहून रिव्हर्स गिअरच टाकला.
सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर: थंडीच्या कडाक्यात पालिकेच्या निवडणुकीचे वातावरण गरम होताना दिसत आहे. शहरात ‘भूमिगत’ असलेल्या नेत्यांचे दर्शन होत आहे. आजवर शहराच्या विकासकामाचा गंध नसलेले हे भूमिगत नेते पाहून मतदारांचीही करमणूक होत आहे. स्वतःच्या नावासमोर अनेक सामाजिक पदव्या घेऊन सोशल मीडियावर चमकणाऱ्या या नेत्यांना पाहून मतदारांनाही हसू येत आहे.

