Hasan Mushrif Second Setback : हसन मुश्रीफांना सलग दुसरा राजकीय धक्का! जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा कांबळेंचा जातीचा दाखला अवैध

Hasan Mushrif : वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या गटाला सलग दुसरा राजकीय धक्का बसला आहे. गडहिंग्लज नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष महेश तुरबटमठ यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरल्यानंतर आता कसबा सांगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या नवनिर्वाचित सदस्या सुवर्णा रणजित कांबळे यांचा जातीचा दाखला जिल्हा जात पडताळणी समितीने अमान्य केला. विरोधी शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार प्रतिभा हेगडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हा निर्णय देण्यात आला असून, त्यामुळे मुश्रीफ गटाच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे..जिल्हा परिषद निवडणुकीत सुवर्णा कांबळे यांनी प्रतिभा हेगडे यांचा पराभव केला होता. मात्र निवडणुकीनंतर हेगडे यांनी कांबळे यांच्या जात प्रमाणपत्राविरोधात जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी समितीसमोर सहा ते सात सुनावण्या झाल्या. कांबळे यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती. अंतिम सुनावणी ९ जून रोजी पार पडली होती..समितीने शुक्रवारी (ता. १९) संकेतस्थळावर निकाल जाहीर केला. त्यानुसार, सुवर्णा कांबळे यांचा दाखला सिद्ध न झाल्याने अमान्य करण्यात आला. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील कोणतेही लाभ मिळणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे..Hasan Mushrif Setback : हसन मुश्रीफांना दणका! गडहिंग्लज नगराध्यक्षांसह आजरा सभापतींचा जातीचा दाखला अवैध.तसेच उपविभागीय अधिकारी, राधानगरी-कागल यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून ते जप्त व रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाविरोधात सुवर्णा कांबळे यांना उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.दरम्यान, तक्रारदार प्रतिभा हेगडे यांनी न्याय व्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करत हा विजय जनतेचा असल्याचे म्हटले आहे. तर सुवर्णा कांबळे यांनी समितीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगत न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.