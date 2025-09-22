कोल्हापूर

Navratri Festival 2025: 'जोतिबा डोंगरावर आजपासून नवरात्रोत्सव'; रोषणाईने उजळले मंदिर, जागर सोहळा होणार २९ सप्टेंबरला

Navratri at Jyotiba Dongar: देवस्थान समितीने दर्शन मंडपातून दर्शन रागांचे नियोजनही केले आहे. ग्रामपंचायतीने पिण्याची पाण्याची व्यवस्था केली आहे. २९ सप्टेंबरला जोतिबा देवाचा जागर सोहळा होणार असून, या दिवशी मंदिर रात्रभर खुले ठेवण्यात येणार आहे.
Jyotiba Temple at Kolhapur illuminated with lights as Navratri festival begins.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जोतिबा डोंगर: येथील श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिरात उद्यापासून (ता.२१) शारदीय नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ होणार असून, सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. सोहळ्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून मंदिरात विद्यूत रोषणाई केल्यामुळे जोतिबा मंदिर व परिसर उजळून निघाला आहे.

Kolhapur
Navratri Festival
district
Cultural heritage
jyotiba temple
Jagar

