Navratri Festival 2025: 'जोतिबा डोंगरावर आजपासून नवरात्रोत्सव'; रोषणाईने उजळले मंदिर, जागर सोहळा होणार २९ सप्टेंबरला

जोतिबा डोंगर: येथील श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिरात उद्यापासून (ता.२१) शारदीय नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ होणार असून, सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. सोहळ्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून मंदिरात विद्यूत रोषणाई केल्यामुळे जोतिबा मंदिर व परिसर उजळून निघाला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.येथे उद्या सकाळी मुख्य मंदिरात सनई, तुतारी, ढोल, कर्ना या वाद्यांच्या गजरात घटस्थापनेचा विधी होईल. त्यानंतर यमाई तुकाई भावकाई या मंदिरात पारंपारिक पद्धतीने घटस्थापनाचे पारंपरिक विधी होईल. पहिल्याच दिवसापासून डोंगरावर गर्दी होईल..यासाठी कोडोली पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कैलास कोडग यांनी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली असून, देवस्थान समितीनेही जादा गार्डन मागविले आहेत. देवस्थान समितीने दर्शन मंडपातून दर्शन रागांचे नियोजनही केले आहे. ग्रामपंचायतीने पिण्याची पाण्याची व्यवस्था केली आहे. २९ सप्टेंबरला जोतिबा देवाचा जागर सोहळा होणार असून, या दिवशी मंदिर रात्रभर खुले ठेवण्यात येणार आहे..उद्यापासून नऊ दिवस डोंगरावर मोठी गर्दी होईल त्या दृष्टीने नियोजन केले आहे. करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी देवीचे दर्शन घेऊन भाविकांचे जथ्थे डोंगरावर जोतिबा दर्शनासाठी येतात म्हणून सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .जोतिबा डोंगरावर नवरात्रोत्सवाची तयारी पूर्ण झाली असून, मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई केली आहे.- धैर्यशील तिवले, अधीक्षक जोतिबा मंदिर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.