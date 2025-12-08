कोल्हापूर

Kadsiddheshwar Swami FIR : काडसिद्धेश्वर स्वामींवर जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, लिंगायत समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचे प्रकरण

Kadsiddheshwar Swami Controversy : जत पोलिसांनी काडसिद्धेश्वर स्वामींवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर परिसरात मोठी चर्चा रंगली आहे. प्रकरणाची चौकशी वेगात सुरू आहे.
Kadsiddheshwar Swami FIR

Kadsiddheshwar Swami FIR

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Case Filed Against Kadsiddheshwar Swami : जत तालुक्यातील बिळूर येथे ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या प्रवचनात लिंगायत समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी कन्हेरी मठाचे मठाधीश अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामींवर कर्नाटक राज्यातील बसवन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. तो आज जत पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
police
jat
Kaneri Math
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com