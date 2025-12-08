Kadsiddheshwar Swami FIR : काडसिद्धेश्वर स्वामींवर जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, लिंगायत समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचे प्रकरण

Case Filed Against Kadsiddheshwar Swami : जत तालुक्यातील बिळूर येथे ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या प्रवचनात लिंगायत समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी कन्हेरी मठाचे मठाधीश अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामींवर कर्नाटक राज्यातील बसवन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. तो आज जत पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला..शंकरगौड शिवनगौंड बिरादार (बसवन बागेवाडी, ता. बसवन बागेवाडी, जि. विजयपूर, कर्नाटक) यांनी बसवन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. ती झिरो क्रमांकाने जत पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे..Kolhapur News : ‘चला माती समजून घेऊया, शेती समृद्ध करूया’; आबिटकर यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यात जनजागृती मोहीम.पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी, अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांचे ९ ऑक्टोबरला बिळूर विरक्त मठात प्रवचन झाले होते. त्यातील वक्तव्यावर फिर्यादी बिरादार यांनी आक्षेप घेतला आहे. द्वेषभावना पेरण्याच्या उद्देशाने एकोप्याला धक्का आणणारे वक्तव्य केले, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी जत पोलिस ठाण्यात शनिवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.