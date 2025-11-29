Kagal Election : तृतीयपंथीय उमेदवार जावेद पिंजारींचा आगळावेगळा प्रचार; कागलची निवडणूक रंगली!

कागल : नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ५ अ मधून तृतीयपंथीय नागरिक जावेद अब्बास पिंजारी यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांना ‘नारळ’ हे निवडणूक चिन्ह मिळाले असून, त्यांच्या प्रचाराची अनोखी पद्धत कागल शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. जावेद पिंजारी यांनी पारंपरिक कॉर्नर सभांसोबतच गीत-संगीताने सजलेले विशेष कार्यक्रम आयोजित करून मतदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यांचे तृतीयपंथीय बांधव मोठ्या संख्येने प्रचारासाठी पुढे सरसावत असून, समाजातील विविध घटकांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेतले जात आहे..Chakan Election : घ्या कूपन घ्या जेवण; हॉटेल्स फुल्ल; उमेदवारांची स्पर्धा तीव्र; चाकणमधील निवडणूक प्रचाराला अनोखे वळण!.विशेष म्हणजे, जावेद पिंजारी घरोघरी जाऊन ‘एक मत देवीसाठी द्या’ असे आवाहन करत मतदारांच्या उंबरठ्यावर विनंतीपूर्वक भेट देत आहेत. नम्रता, संवादकौशल्य आणि वेगळ्या शैलीत मतदारांशी संपर्क साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न सकारात्मक वातावरण निर्माण करणारा ठरत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तृतीयपंथी समाजातील नागरिकांनी रेणुकामातेची कथा व पारंपरिक गाणी नव्याने रचली आहेत. त्यामध्ये जावेद पिंजारी यांचे नाव व ‘नारळी’ चिन्ह समाविष्ट केले आहे. लोककलेच्या या लयीला आधुनिक शब्दांची जोड देत प्रचारपर गीते सादर केली जात आहेत. तृतीयपंथीय नागरिक फक्त आपल्या समाजापुरतेच नव्हे, तर सर्व समाजाची कामे समर्थपणे करू शकतो हा संदेश पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे..अनोख्या धाटणीचा हा कलात्मक प्रचार प्रभागात तसेच कागल शहरात चर्चेचा विषय बनला आहे. निवडणूक प्रचारात नवे प्रयोग, लोकांशी थेट संवाद आणि लोककलेच्या संगीतमय कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करण्याच्या या धोरणामुळे प्रभाग ५ अ मधील स्पर्धा अधिक रंगतदार बनत चालली आहे. जावेद पिंजारींचा हा आगळावेगळा प्रचार कागल शहरात चर्चेचा विषय ठरला असून, मतदार कोणाला पसंती देतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.