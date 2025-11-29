कोल्हापूर

Kagal Election : तृतीयपंथीय उमेदवार जावेद पिंजारींचा आगळावेगळा प्रचार; कागलची निवडणूक रंगली!

Unique Election Campaign : कागलमधील तृतीयपंथीय उमेदवार जावेद पिंजारी यांनी गीत-संगीत, लोककला आणि घरदारी संवादातून वेगळ्या पद्धतीचा प्रचार उभा केला आहे. त्यांच्या कलात्मक मोहिमेने प्रभाग ५ अ मधील निवडणूक अधिक रंगतदार बनली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कागल : नगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ५ अ मधून तृतीयपंथीय नागरिक जावेद अब्बास पिंजारी यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांना ‘नारळ’ हे निवडणूक चिन्ह मिळाले असून, त्यांच्या प्रचाराची अनोखी पद्धत कागल शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. जावेद पिंजारी यांनी पारंपरिक कॉर्नर सभांसोबतच गीत-संगीताने सजलेले विशेष कार्यक्रम आयोजित करून मतदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यांचे तृतीयपंथीय बांधव मोठ्या संख्येने प्रचारासाठी पुढे सरसावत असून, समाजातील विविध घटकांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेतले जात आहे.

