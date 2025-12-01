Kolhapur Kagal Election : “चुरस संपलिया, आमची पंचाईत झालीया!” कागलमध्ये शांतता; मुरगूडमध्ये मात्र काट्यावरची लढत!

कोल्हापूर : ‘दोन भक्कम गट एक झाल्यानं इथली चुरस संपलिया. त्यामुळं वाटप नसल्यानं, आमची पंचाईत झालीया, दोघांचा ह्यो मेळ बरा नाही; पण पर्याय नाही, कारण निवडणुकीची धारच गेलीया बघा’, असा सूर कागलमधील नागरिकांतून उमटला..तर ‘मुरगूडची निवडणूक कधीच सोपी नसतीया, यंदाही घासाघास होणार आणि उमेदवार काटावर पास होणार’, अशी चर्चा ही कार्यकर्त्यांकडून मुरगूडमध्ये ऐकायला मिळाली. नगरपरिषद, नगरपंचायतीचे मतदान दोनच दिवसांवर आले आहे. .Kolhapur Kagal Politics: वाड्यावरील आरक्षण, ईडीतून सुटकेसाठी; मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे युतीबाबत गौप्यस्फोट.त्यापूर्वीच करण्यासाठी उमेदवारांचे नियोजन काय होते? यासाठी कागल व मुरगूड परिसरात दौरा करून प्रचाराच्या सद्य:स्थितीचा कानोसा घेतला असता वरील परिस्थिती होती. कागल नगरपरिषद निवडणुकीत पारंपरिक विरोधक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ व छत्रपती शाहू आघाडीचे नेते समरजितसिंह घाटगे यांचे गट एकत्र आले आहेत. .तर त्यांच्या विरोधात शिवसेना नेते (शिंदे गट) माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने आव्हान दिले आहे. कागलची कोणतीही निवडणूक ही चुरस नाही, असे कधीच झाले नाही; परंतु या निवडणुकीत चुरस संपली आणि निवडणुकीची धार कमी झाली, असा सूर शहरातील रिंगरोड नाक्यावर दुकानासमोर बसलेल्या नागरिकांच्या गप्पांतून ऐकायला मिळाला..Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .त्यानंतर शहरात फेरफटका मारल्यावर चौकांचौकांत दोन्ही आघाड्यांच्या उमेदवारांचे फलक व पक्षाचे झेंडे दिसून आले. ठिकठिकाणी उमेदवारांच्या प्रचाराच्या रिक्षा फिरत होत्या. पुढे महात्मा फुले चौकात सायंकाळी होणाऱ्या एका सभेची तयारी सुरू असल्याचे दिसून आले. .पुढे गेल्यावर एका आघाडीचे कार्यकर्ते पक्षाचे चिन्ह भिंतीवर लावत होते. त्यातील एकाला वातावरण काय?, असे विचारल्यावर त्यांनी ‘दोघं एक झाल्यानं वातावरण शांत हाय. नाही तर इथलं वातावरण कायम गरम असतया..इथल्या निवडणुकीकडे जिल्ह्याच नव्हं राज्याचं लक्ष लागून राहिलया’, अस सांगत ते पुढे कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत मिसळले. पुढे सांगाव नाका येथे महिलांकडून घरोघरी भेटून प्रचारपत्रके वाटप करत असल्याचे पाहायला मिळाले..प्रकल्पग्रस्त वसाहतींतही राजकीय वातावरण शांतच दिसले. येथील शाहूनगर वसाहत येथील चौकात बसलेल्या तरुणांशी बातचीत केली. त्यांनी इथं पाणी, कचरा, स्वच्छता हे प्रश्न मार्गी लागले आहेत. मात्र, येथील बेघरांना अद्याप प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले नसल्याचे सांगितले..तेथून थेट मुरगूडच्या दिशेने रवाना झालो. दुपारी पोहोचल्यावर रविवार असूनही प्रचाराचा धुमधडाका दिसला नाही. शहरातील चौक व गल्ल्यांमधून फेरफटका मारल्यावर अपवाद वगळता मोठे फलक किंवा पक्षांचे झेंडेच दिसले नाहीत. .काही ठिकाणी चौकात लहान प्रचाराचे फलक दिसले. स्टँड परिसरात दोन्ही आघाड्यांचे ध्वनिक्षेपक असलेली प्रचाराची वाहने फिरताना दिसली. येथेही एका चौकात प्रचाराच्या सभेची तयारी सुरू होती..पुढे एका प्रभागात गेल्यावर तिथे चार-पाच कार्यकर्ते गप्पा मारत उभे असल्याचे दिसले. त्यांना वातावरण विचारल्यावर त्यातील एक जण म्हणाला, ‘अहो!, मीच उमेदवार आहे. दुपारी दोन ते साडेचार लोक घराबाहेर पडत नाहीत. .कारण बऱ्यापैकी शेतकरीच हाईतं. त्यामुळे दुपारी शांतता असते. पण, सायंकाळनंतर गल्लीबोळ गजबजलेला असतोय. इथली कोणतीच निवडणूक सोपी नसतीया. आता पण सर्वच जागांवर घासाघास हायं. निवडून येणारी कसं तरी काटावर पास हुतील’, असा निवडणुकीचा कलच त्यांनी स्पष्ट केला..कागलमध्ये अपक्षाच्या फलकावर ‘मंडलिक-घाटगे’कागल नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या एका अपक्ष उमेदवाराच्या प्रचार फलकावर स्वर्गीय विक्रमसिंह घाटगे व स्वर्गीय माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचे छायाचित्र लावले होते. शहरातील चौकाचौकांत लावलेले हे फलक चर्चेचा विषय बनले होते..कुणासाठी डोकी फोडून घ्यायची ?मुरगूडमध्ये एका चौकात गप्पांत रंगलेल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यातील एकाने ‘कुणासाठी डोकी फोडून घ्यायची? नेते कधी एकत्र होतील, याचा नेम नाही,’ असे सांगून कागलच्या राजकारणावर सूचक भाष्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.