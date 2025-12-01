कोल्हापूर

Kolhapur Kagal Election : “चुरस संपलिया, आमची पंचाईत झालीया!” कागलमध्ये शांतता; मुरगूडमध्ये मात्र काट्यावरची लढत!

Kagal Election Atmosphere : दोन भक्कम गट एक झाल्यानं इथली चुरस संपलिया. त्यामुळं वाटप नसल्यानं, आमची पंचाईत झालीया, दोघांचा ह्यो मेळ बरा नाही; पण पर्याय नाही, कारण निवडणुकीची धारच गेलीया बघा’, असा सूर कागलमधील नागरिकांतून उमटला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘दोन भक्कम गट एक झाल्यानं इथली चुरस संपलिया. त्यामुळं वाटप नसल्यानं, आमची पंचाईत झालीया, दोघांचा ह्यो मेळ बरा नाही; पण पर्याय नाही, कारण निवडणुकीची धारच गेलीया बघा’, असा सूर कागलमधील नागरिकांतून उमटला.

