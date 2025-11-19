कोल्हापूर

Hasan Mushrif: कागलमध्ये समेट! हसन मुश्रीफांच्या सून बिनविरोध; शिंदे गटाने घेतली माघार

Hasan Mushrif’s daughter-in-law Sehranida wins unopposed: शिंदे गटाच्या उमेदवाराने माघार घेतल्याने हसन मुश्रीफ यांच्या सून बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.
संतोष कानडे
Kagal Nagar Parishad Election: कागल नगर परिषद निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक ९ ब मधून मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सून सेहरनिदा मुश्रीफ उभ्या होत्या. शिंदे गटाच्या उमेदवाराने माघार घेतल्याने सौ. सेहरनिदा बिनविरोध विजयी झाल्या आहेत.

Kolhapur
