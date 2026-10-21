कोल्हापूर

Hasan Mushrif Virendra Mandlik : विरेंद्र मंडलिकांनी घेतले हसन मुश्रीफांचे आशीर्वाद, कागलचे राजकारण बदलणार?

Hasan Mushrif Political News : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत संचालकपदी निवड झाल्यानंतर विरेंद्र मंडलिक यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेत आशीर्वाद घेतले. या भेटीमुळे कागलच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
Hasan Mushrif Virendra Mandlik

Hasan Mushrif Virendra Mandlik

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर नवनिर्वाचित संचालक विरेंद्र संजय मंडलिक यांनी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन त्यांचे आशिर्वाद घेतले. या भेटीचे छायाचित्र समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. मंडलिक आणि मुश्रीफ या दोन घराण्यांमधील राजकीय संबंधांची पार्श्वभूमी पाहता, या भेटीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे.

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