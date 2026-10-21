Hasan Mushrif Virendra Mandlik : विरेंद्र मंडलिकांनी घेतले हसन मुश्रीफांचे आशीर्वाद, कागलचे राजकारण बदलणार?

Gokul Election 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर नवनिर्वाचित संचालक विरेंद्र संजय मंडलिक यांनी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन त्यांचे आशिर्वाद घेतले. या भेटीचे छायाचित्र समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. मंडलिक आणि मुश्रीफ या दोन घराण्यांमधील राजकीय संबंधांची पार्श्वभूमी पाहता, या भेटीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे..गोकुळच्या मागील निवडणुकीत विरेंद्र मंडलिक यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र त्यांनी विजय मिळवला. दुसरीकडे, हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ यांना पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे या निवडणुकीत दोन्ही घराण्यांच्या राजकीय वाटचालीत वेगवेगळे चित्र पाहायला मिळाले..नविद मुश्रीफ यांच्या पराभवानंतर हसन मुश्रीफ यांनी त्यांना पराभूत करण्यामागे ठरवून षड्यंत्र असल्याचे मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर विरेंद्र मंडलिक यांनी मुश्रीफ यांची घेतलेली भेट चर्चेचा विषय ठरली आहे. मंडलिक आणि मुश्रीफ या दोन्ही घराण्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय वाद असल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र, गोकुळच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दोन्ही बाजूचे लोक एकत्र येऊन काम करताना दिसत होते. निवडणुकीनंतर विरेंद्र मंडलिक यांनी मुश्रीफ यांची भेट घेतल्याने या राजकीय समीकरणांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..Gokul Election Hasan Mushrif Reaction : गोकुळचा अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच हसन मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया; महायुतीतील भांडणांवर भाष्य; ‘आम्ही निकाल स्वीकारला’.दोन पिढ्यांच्या राजकारणाची चर्चामंडलिक आणि मुश्रीफ घराण्यांतील राजकीय संबंध, गोकुळ निवडणुकीतील बदललेले निकाल आणि त्यानंतर झालेली ही भेट, या घडामोडींमुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे. या भेटीतून दोन्ही घराण्यांतील संबंधांबाबत कोणता संदेश दिला जातो, याविषयी राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. या भेटीवेळी कागल तालुका शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सुधीर पाटोळे आणि लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक महेश घाटगे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.