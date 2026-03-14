kagal Gas Crowd : कागलमध्ये तहसीलदारांची गॅस वितरकांसोबत बैठक; ऑनलाइन बुकिंगनुसार सिलिंडर देण्याचे आदेश

कागल : तालुक्यातील सर्व कंपन्यांच्या गॅस वितरकांची बैठक आज तहसीलदार कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत तालुक्यातील नागरिकांना घरगुती एलपीजी गॅसचा सुरळीत व पारदर्शक पुरवठा होण्यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या..तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांनी सर्व गॅस वितरकांना स्पष्ट निर्देश देत, ज्या ग्राहकांनी प्रथम ऑनलाईन बुकिंग केले आहे, त्यांनाच प्राधान्याने गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करावा. तसेच कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ देऊ नये, असे सांगितले. .Beed Gas Supply: माजलगावात घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत; तक्रारींवर प्रशासनाची नजर; ५० हजार कनेक्शन धारकांना वेळेवर सिलिंडर.नागरिकांनी घरगुती गॅससाठी ऑनलाईन बुकिंग करावे आणि वितरकांनी त्या बुकिंगच्या क्रमानेच सिलिंडरचे वितरण करावे, असेही त्यांनी नमूद केले..याशिवाय सर्व एलपीजी वितरकांनी घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा फक्त होम डिलिव्हरी पद्धतीनेच करावा. गॅस गोदाम किंवा गॅस एजन्सी कार्यालयातून थेट सिलिंडरचे वितरण करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. तसेच सर्व गॅस एजन्सी कार्यालये पूर्ण वेळ सुरू ठेवण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले आहेत..Parbhani Gas Booking Trouble: गॅस सिलिंडर बुकिंग सर्व्हर डाउन, ऑनलाइन नोंदणी ठप्प, परभणी गॅस एजन्सी गर्दी.मुरगूडमध्ये सिलिंडरसाठी ग्राहकांची गर्दी मुरगूड : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मुरगूड शहरातील गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांची एकच गर्दी उसळलेली पाहावयास मिळत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून हे चित्र दिसत आहे. देशभरात सर्वत्र गॅस बुकिंग करण्यासाठी ग्राहकांची चढाओढ सुरू झाल्यामुळे ऑनलाईन बुकिंग होण्यास विलंब होत आहे; तर एजन्सीने डीएसी नंबर असल्याशिवाय सिलिंडर मिळणार नसल्याचे सांगितल्यामुळे कर्मचारी व ग्राहक यांच्यामध्ये वादावादीचे प्रकार होत आहेत.