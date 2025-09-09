Kolhapur Highway Accident : भल्या पहाटे पुण्याकडे निघालेल्या कागलमधील तरूणाचा भीषण अपघात, कष्ट करून आयुष्य घडविणाऱ्या दीपकचा मृत्यू चटका लावणारा

Kolhapur National Highway Accident : राष्ट्रीय महामार्गावर सरनोबतवाडी (ता. करवीर) येथे झालेल्या भीषण अपघातात दीपक शिवाजी तौंदे (वय २७, रा. सिद्धनेर्ली, ता. कागल) याचा मृत्यू झाला. आज (मंगळवार) पहाटे साडेपाच ते सहाच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली..दीपक तौंदे हा पुण्यातील टेल्को कंपनीत कार्यरत होता. गणेशोत्सवासाठी तो आपल्या गावी आला होता. सणानंतर पुन्हा नोकरीवर जाण्यासाठी तो मोटरसायकलने पुण्याकडे निघाला होता. मात्र, पसरियानगर (सरनोबतवाडी) परिसरात राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुभाजकाला त्याची मोटरसायकल जोरदार धडकली..अपघात इतका भीषण होता की दीपक गंभीर जखमी झाला. अपघाताची माहिती मिळताच हायवे पेट्रोलिंग पथकाने घटनास्थळी धाव घेत दीपकला तातडीने कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू होण्याआधीच त्याने अखेरचा श्वास घेतला..Kolhapur politics : 'सतेज पाटील आणि राजू शेट्टी कर्जमाफीवरून ओरडत आहेत'; मुश्रीफांकडे सतेज पाटलांनी पाहताच शब्द फिरवला, जिल्हा बँकेच्या सभेत नेमकं काय घडलं? .दीपकच्या अचानक जाण्याने सिद्धनेर्ली गावात शोककळा पसरली आहे. त्याच्या मागे आई-वडील, भाऊ, भावजय असा परिवार आहे. कष्ट करून आयुष्य घडविणाऱ्या या तरुणाचा अकाली मृत्यू दुर्दैवी ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.