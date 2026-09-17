Kolhapur Crime: तू लय नियमाने वागवतोस, शांत रहा नाहीतर...; कळंबा कारागृहात तुरुंगाधिकाऱ्यावर हल्ला

कोल्हापूर: ‘तू लय नियमाने वागवतोस, शांत राहा नाहीतर आम्ही बाहेर गेल्यावर बघून घेऊ’ अशी धमकी देत कळंबा कारागृहाच्या तुरुंगाधिकाऱ्यावर हल्ला करण्यात आला. हा प्रकार मंगळवारी दुपारी घडला. अधिकाऱ्याच्या केबिनमध्ये शिरून दगडाने केलेल्या मारहाणीत प्रकाश फुन्नू चव्हाण (वय ५०, रा. साळुंखेनगर, मूळ रा. शिवाजीनगर, अक्कलकोट) जखमी झाले. याप्रकरणी मोका गुन्ह्यातील सहा न्यायाधीन बंद्यांवर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.कारागृहातील गांजा प्रकरणानंतर आता थेट अधिकाऱ्यावरच हल्ला झाल्याने अंतर्गत सुरक्षेचे धिंडवडे उडत आहेत. या प्रकरणी अलताफ शरीफ, भारत राजू शेट्टी, विनायक संभाजी चौगुले, आशुतोष संतोष वर्तले, आदम मोहमद सय्यद व शाहिद मन्सूर सय्यद आदींवर मारहाण, सरकारी कामात अडथळा अशा कलमान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत..फिर्यादी तुरूंगाधिकारी चव्हाण बंद्यांकडून दंगा, आरडाओरड चालणार नाही, अशासाठी ते बरॅकमध्ये फिरून सूचना करत असतात. बरॅक क्रमांक ३ आणि ४ मधील काही बंद्यांकडून बेशिस्तपणा सुरू असल्याने चव्हाण यांनी सर्वांना शिस्त न मोडण्याबद्दल दरडावले होते. याचा राग मनात धरून संशयितांनी चव्हाण यांच्यावर हल्ला केला. .Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.सहाही संशयित मोकातील संशयित आशूतोष वर्तले याच्यावर पुण्याच्या फरासखाना पोलिस ठाण्यात खुनाचा, विनायक चौगुले, आदम सय्यद याच्यावर इचलकरंजीत खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. भारत शेट्टी, शाहीद सय्यद यांच्या विरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंद असून ते मोका अंतर्गत कारवाईत कारागृहात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.