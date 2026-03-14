Kolhapur Tension : करनूरमध्ये परिस्थिती नियंत्रणाखाली; पोलिस प्रशासनाच्या पुढाकाराने दोन्ही समाजाच्या बैठका

सिद्धनेर्ली : करनूर (ता. कागल) येथे सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवरून दोन समाजांत उफाळलेल्या वादातून काल तापलेले वातावरण आज दिवसभर शांत होते. मात्र, तणावाची परिस्थिती कायम होती. .पोलिस प्रशासनाच्या पुढाकाराने दोन्ही समाजांमध्ये समन्वयातून समझोत्यासाठी चर्चेच्या फेऱ्या झडल्या. ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या दोन्ही समाजांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मारहाण करणाऱ्या दोन तरुणांनी आमची चूक झाली, मारहाण करण्यास नको पाहिजे होती. आम्ही याबद्दल माफी मागतो, असे सांगितले..तरीही एका समाजाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे डीवायएसपी सुजितकुमार क्षीरसागर यांनी हस्तक्षेप करत स्पष्ट शब्दात दोन्ही समाजांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. आज सकाळी अकरा वाजल्यापासून क्षीरसागर व पोलिस निरीक्षक गंगाधर घावटे करनूरमध्ये ठाण मांडून होते..प्रार्थनास्थळात एका समाजातील नागरिकांची बैठक होऊन शांतता राखण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यानंतर क्षीरसागर यांना त्या ठिकाणी बोलावून घेऊन त्यांच्यासमोरही अशाच पद्धतीची चर्चा झाली, तर दुसऱ्या समाजातील नागरिकांशी सायंकाळी चर्चा करण्याचे ठरले..सायंकाळी साडेसात वाजता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर मोठ्या संख्येने जमलेल्या नागरिकांनी आरती केली. त्यानंतर त्यांनी गावातील ज्येष्ठ मंडळींना सकाळपासून घडलेल्या घडामोडींची माहिती द्यावी व संबंधितांनी सर्वांसमोर येऊन माफी मागण्याचा आग्रह धरला..यावर ज्येष्ठ मंडळींनी सकाळी संबंधितांनी माफी मागितली आहे. तणाव निवळल्यानंतर पुन्हा ते माफी मागण्यास तयार आहेत, असे सांगूनही त्यांचे समाधान झाले नसल्यामुळे क्षीरसागर यांनी हस्तक्षेप केला. प्रशासनाची बाजू स्पष्ट शब्दांत मांडून सर्वांना पांगविले..दरम्यान, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून काल रात्री मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, आज त्यामध्ये कपात करून स्थानिक व दंगल नियंत्रण पथकाचे मिळून पन्नासभर पोलिस खडा पहारा देत होते. .यामध्ये प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर व प्रार्थनास्थळाजवळ मोठ्या प्रमाणात पोलिस होते, तर वरिष्ठ अधिकारी गावास भेट देऊन परिस्थितीचा अंदाज घेत होते. सायंकाळी ग्रामपंचायत व रामकृष्णनगर येथे नाकाबंदी करून वाहनांची कसून तपासणी करून प्रवाशांना सोडण्यात येत होते..पोलिसांत तीन गुन्हे नोंद, सात कर्मचारी जखमीया घटनेच्या अनुषंगाने कागल पोलिस ठाण्यात तीन गुन्हे नोंदविण्यात आले. यामध्ये दोन्ही समाजांकडून परस्परांच्या विरोधातील दोन व पोलिसांकडून महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम १३५ प्रमाणे दोन्हीही समाजांतील सुमारे ८० जणांवर एक असे तीन गुन्हे नोंदविले आहेत. पोलिस व गृहरक्षक दलाचे सात जवान जखमी झाल्याचीही नोंद केली आहे..समाजाला भडकवणाऱ्यांची गय करणार नाही'समाजाला भडकवण्याचे काम कोणीही करू नये. त्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा क्षीरसागर यांनी दिला. ते म्हणाले, 'गावपातळीवर शांतता राहावी, यासाठी पोलिसांनी यामधील संशयितांना ताब्यात घेतलेले नाही. याचा अर्थ त्यांना ताब्यात घेतले जाणार नाही असाही नाही. पोलिसांनी जी कारवाई थांबविली आहे, ती करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. जमावबंदीच्या आदेशाचे कोणीही उल्लंघन करू नये.'.