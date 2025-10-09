Kolhapur Crime News : कोल्हापुरातील करवीर पंचायत समिती कर्मचारी पतसंस्थेत अपहार, २४ कोटींचा घोटाळा उघडकीस

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे)पतसंस्थेत मोठा अपहार: करवीर तालुका पंचायत समिती कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेत १३ कोटी २८ लाखांचा अपहार झाल्याचा गुन्हा लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात नोंदवला. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास देण्यात आला.फेर लेखापरीक्षणात रक्कम वाढली: जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून झालेल्या फेर लेखापरीक्षणात अपहाराची रक्कम २४ कोटी ६९ लाखांवर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले.संपूर्ण कारवाई आणि गुन्हेगारांची माहिती: पतसंस्थेतील ३४ जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून, ४४८ ठेवीदारांचे एकूण २४ कोटी ६९ लाख ५३ हजार रुपये फसवले गेले; यासोबतच ५६ ठेवीदारांनी ग्राहक न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत..Karveer Taluka Panchayat Samiti : करवीर तालुका पंचायत समिती कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेत १३ कोटी २८ लाखांचा अपहार झाल्याचा गुन्हा लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल होता. गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्हा उपनिबंधक सरकारी संस्था कार्यालयाकडून झालेल्या फेर लेखापरीक्षणात अपहाराचा आकडा २४ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. हा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती फिर्यादी सुबराव रामचंद्र पवार यांनी दिली..याबाबतची अधिक माहिती अशी, जानेवारी २०२४ मध्ये पतसंस्थेचे काही ठेवीदार आपली रक्कम काढण्यासाठी गेले असता ठेवी मिळाल्या नाहीत. तत्कालीन व्यवस्थापक पांडुरंग परीट यांचे निधन झाल्याने तात्पुरता पदभार असलेल्या व्यवस्थापकांकडे विचारणा सुरू केली. यावेळी त्यांनी दफ्तर अपुरे असल्याचे सांगून रक्कम देण्यास टाळाटाळ सुरू होती.जुलै २०२४ मध्ये दीडशेहून अधिक ठेवीदार एकत्रित येऊन ठेवींची मागणी करू लागले असता पतसंस्थेत अपहार झाल्याचे समोर आले. या अपहाराबाबत ठेवीदारांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांकडे धाव घेतली होती. हा अपहार केवळ एका मृत व्यवस्थापकावर घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे ठेवीदारांनी निदर्शनास आणून दिल्याने याप्रकरणी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू करण्यात आली..पतसंस्थेत पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने १३ कोटी २८ लाखांचा अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल होऊन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाकडून पतसंस्थेच्या कारभाराचे पुन्हा लेखापरीक्षण करण्यात आले. संस्थेतील तत्कालीन पदाधिकारी, संचालक मंडळ आणि लेखापरीक्षक अशा ३४ जणांवर याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. ४४८ ठेवीदारांची २४ कोटी ६९ लाख ५३ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले.फेर लेखापरीक्षणाचे काम जानेवारी २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीत सुरू होते. विशेष लेखापरीक्षक अनिल पैलवान यांनी हे लेखापरीक्षण पूर्ण केले. यासोबतच ५६ ठेवीदारांनी ग्राहक न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत, अशी माहिती ठेवीदार फिर्यादी सुबराव रामचंद्र पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे..Gokul Milk Kolhapur : ...तर शनिवारपासून गोकुळ संघाला दूध देणार नाही, आगामी निवडणुकीत विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडण्याची तयारी.सामान्य प्रश्नोत्तरं (FAQs)प्र.१: अपहाराची रक्कम किती होती आणि त्यात किती वाढ झाली?उ. – सुरुवातीला १३ कोटी २८ लाख रुपये अपहार झाल्याची नोंद झाली, फेर लेखापरीक्षणानंतर ही रक्कम २४ कोटी ६९ लाख ५३ हजार रुपयांवर पोहोचली.प्र.२: हा गुन्हा कुठे दाखल केला गेला?उ. – गुन्हा लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल केला गेला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास देण्यात आला आहे.प्र.३: गुन्ह्यात कोण सहभागी होते?उ. – पतसंस्थेतील तत्कालीन पदाधिकारी, संचालक मंडळ आणि लेखापरीक्षक अशा ३४ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.