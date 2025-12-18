कोल्हापूर

Kolhapur Property Survey : करवीर तालुक्यात ऐतिहासिक सर्वेक्षण; १३२ गावांतील ४० हजार मिळकतींना युनिक ओळख

E-Chavadi Initiative Strengthen : १३२ गावांत सर्वेक्षण पूर्ण; करवीर तालुक्यात जमीन नोंदींचे डिजिटलीकरण वेगात, युनिक लँड आयडेंटिफिकेशन नंबरमुळे वर्गबदल व फसवणूक थांबणार. क्यूआर कोडसह जमिनींची ओळख; शासन महसूल वाढीसाठी महत्त्वाचा टप्पा
संजय दाभाडेसकाळ वृत्तसेवा
कळंबा : इनामी जमिनीसह अन्य वर्गवारीची जमीन वर्ग एकमध्ये करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामधून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रॉपर्टी कार्ड व शेतीच्या सातबाराला युनिक क्रमांक देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

