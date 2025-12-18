Kolhapur Property Survey : करवीर तालुक्यात ऐतिहासिक सर्वेक्षण; १३२ गावांतील ४० हजार मिळकतींना युनिक ओळख

कळंबा : इनामी जमिनीसह अन्य वर्गवारीची जमीन वर्ग एकमध्ये करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामधून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रॉपर्टी कार्ड व शेतीच्या सातबाराला युनिक क्रमांक देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. .त्यामध्ये करवीर तालुक्यातील कळंबा-पाचगावसह १३२ गावांतील ४० हजार प्रॉपर्टी धारकांच्या मिळकतीना युनिक क्रमांक देण्यात आला आहे. दरम्यान जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख (ता. करवीर) यांनी तालुक्यातील सर्व मिळकतींचा व जमिनींचा सर्व्हे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून त्यांचा इतिहास व भूगोलही तपासला जाणार आहे..Kolhapur Election : प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकणार?.‘ब’ सत्ता प्रकारातील शहरी भूखंड, भोगवटादार, स्थायी, अस्थायी पट्टेधारकांना दिलेले भूखंड, वर्ग २, कूळ कायदा, प्रकल्पग्रस्त, वतनी, इनामी जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी चक्क वर्ग एक करण्याचे प्रकार काही वर्षात शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे चित्र आहे. .त्यामधून खरेदीदारासह शासनाची फसवणूक झाल्याचे प्रकार उघडकीला आले आहेत. ही फसवणूक टाळण्यासाठी शहरी भूखंड, प्रॉपर्टी कार्ड मिळकत व शेतीच्या सातबाराला आधार कार्डप्रमाणे युनिक नंबर देण्यासाठी शासनाने कंबर कसली आहे. .या मिळकतींची व जमिनीचे कुळ मूळ शोधून काढून त्यांची कुंडली एकत्र करून ई-चावडी उपक्रम सुरू केला आहे. त्यापुढे जाऊन प्रत्येक सातबाराला व प्रॉपर्टी कार्ड मिळकतीला अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक (युनिक लँड पार्सल आयडेंटीफिकेशन नंबर) देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. .Kolhapur Rabi Sowing : कोल्हापूर जिल्ह्यात रब्बी पेरणी अंतिम टप्प्यात; ८७.१८ टक्के क्षेत्रावर लागवड पूर्ण.त्यामुळे मिळकतींना युनिक ओळख म्हणजेच आधार क्रमांक मिळणार आहे. त्यामुळे विविध सत्ता प्रकारच्या जमिनीची सद्यस्थिती या प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे. जमिनीच्या प्रकारांचे वर्गीकरण करून त्यांचा इतिहास तपासला जाणार आहे. .युनिक क्रमांक देण्यासाठी जमाबंदी विभागाच्या आदेशाने पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे शासनाची फसवणूक थांबून कराच्या स्वरूपातून मोठी रक्कम मिळणार आहे..ग्रामीण व शहरी भूभागासाठी उपक्रमराज्यातील ग्रामीण भागात आजघडीला २ कोटी ६२ लाख सातबारा कार्यान्वित आहेत. त्यामध्ये शहरी भागात जवळपास ६० लाख नगरभूमापन क्रमांक आहेत. या सर्वच जमिनींचे कुळमुळ ई-चावडी उपक्रमातून एकत्र होणार आहेत. त्या एकत्रित मिळकतींना माहितीच्या आधारित प्रत्येक भूभागाला ११ अंकी स्वतंत्र क्रमांक मिळणार आहे..जमिनीला युनिक नंबर व क्यूआर कोडकोणत्याही कारणाने जमिनीची फोड होऊन सातबारा क्रमांक बदलला किंवा भौगोलिक क्षेत्र बदलले की नव्याने निर्माण होणाऱ्या सातबाराला त्याचा स्वतंत्र युनिक नंबर देण्याची सुविधाही या उपक्रमातून उपलब्ध करून दिलेली आहे. .त्यामुळे मिळकतींना व जमिनीला युनिक नंबरसोबतच क्यूआर कोड तयार होणार असून गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे. करवीर तालुक्यातील १३२ गावांसह वाडी वस्तीवरील ४० हजार मिळकतींना युनिक क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जमिनी व मिळकतींच्या गैरप्रकाराला आळा बसला आहे. त्यामधून कराच्या स्वरूपात शासनाकडे मोठा महसूल जमा होणार आहे.- किरण माने, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, करवीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.