King Cobra Sighting Chandgad : तिलारी घाटात किंग कोब्राचा स्वॅग! 12 फुटी महाकाय सापाचा धडकी भरवणारा व्हिडिओ तुफान व्हायरल, तुम्ही पाहिला का?

King Cobra Sighting in Chandgad : चंदगड तालुक्यातील तिलारी परिसरात आंतरजिल्हा चंदगड–दोडामार्ग मार्गावर कोदाळी येथे गुरुवारी सायंकाळी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास १२ फूट लांबीच्या किंग कोब्रा सापाचे दर्शन झाले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कोदाळी येथील ग्रीन हिल हॉटेलजवळील रस्त्यावरून जात असताना स्थानिक युवक संतोष गावडे याच्या नजरेस हा साप पडला..रस्त्यावरील मोरीवरून हा किंग कोब्रा एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे जात असल्याचे दिसून आले. सापाची लांबी सुमारे १२ फूट असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील पर्यटकांनीही घटनास्थळी गर्दी केली होती..White Squirrel Kolhapur : नेहमीची खार विसरा, ही आहे खास! कोल्हापुरात आढळली चक्क पांढरी शुभ्र खारुताई; काय आहे यामागचं रहस्य?.तिलारी परिसर हा जैवविविधतेने समृद्ध असून, येथे किंग कोब्रा या अतिविषारी आणि जगातील सर्वात लांब सापांच्या प्रजातीचे वास्तव्य असल्याचे यापूर्वीही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या भागाचे नैसर्गिक महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..याबाबत पाटणे वनपरिक्षेत्राच्या वनक्षेत्रपाल शितल पाटील यांनी सांगितले की, "या परिसरात यापूर्वीही अनेक वेळा किंग कोब्राचे अस्तित्व आढळले आहे. किंग कोब्रा हा जगातील सर्वात लांब विषारी साप असून त्याची लांबी साधारणतः १२ ते १८ फूटांपर्यंत असू शकते. अशा प्रकारचा साप आढळल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता त्वरित वन विभागाशी संपर्क साधावा."