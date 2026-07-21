कोल्हापूर

Kini Toll Plaza Update : किणी टोल नाक्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा अन् सातत्याने अपघात! राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला 'हा' तातडीचा निर्णय

Why NHAI Removed the Divider at Kini Toll Plaza : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी पथकर नाक्यावरील वारंवार अपघातांना कारणीभूत ठरत असलेला दुभाजक एनएचएआयने हटवला. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत झाली.
Kini Toll Plaza latest accident update

Kini Toll Plaza latest accident update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

घुणकी (कोल्हापूर) : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी पथकर नाक्यावरील अपघातांना कारणीभूत ठरत असलेले दुभाजक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (Kini Toll Plaza accident news today) काढले. त्यामुळे वाहनधारकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
toll plaza
Toll
Toll naka
toll plaza accidents