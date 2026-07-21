Kini Toll Plaza Update : किणी टोल नाक्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा अन् सातत्याने अपघात! राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला 'हा' तातडीचा निर्णय

घुणकी (कोल्हापूर) : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी पथकर नाक्यावरील अपघातांना कारणीभूत ठरत असलेले दुभाजक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (Kini Toll Plaza accident news today) काढले. त्यामुळे वाहनधारकांतून समाधान व्यक्त होत आहे..किणी पथकर नाक्यावर पथकर वसुलीसाठी वाहने रांगेतून येण्यासाठी दुभाजक उभारले होते. वाहनांना दुभाजक दिसत नसल्यामुळे वाहने दुभाजकावर जात अडकून अपघात घडत होते. यामुळे वाहनांचे नुकसान होऊन महामार्गावर वाहतूक कोंडीही निर्माण होत होती..शनिवारी मध्यरात्री सकाळी पुण्याकडून कोल्हापूरकडे जाणारा ट्रक दुभाजकावर अडकल्याने महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत होऊन वाहनांच्या रांगा लागल्या. दरम्यान, पेठवडगावचे सामाजिक कार्यकर्ते विजय अपराध यांनी याबाबत जाब विचारत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली..Sindhudurg Fort Breach : किल्ले सिंधुदुर्गच्या तटबंदीला पडले मोठे भगदाड! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून तातडीने पाहणी, पूर्व बुरुजही धोक्यात.अपघाताची बातमीही ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक गोविंद बैरवा यांच्या आदेशानुसार, जगदीश गोडा एस. दादमी, हायवे पेट्रोलिंग इन्चार्ज प्रवीण भालेराव यांच्या उपस्थितीत आज जेसीबीच्या साहाय्याने दोन वाढीव दुभाजक काढले. उर्वरित कठडे लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.