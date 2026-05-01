Love Jihad funding : ‘लव्ह जिहाद’चे फंडिंग रोखण्याचे आव्हान, किरीट सोमय्या शिरोलीत ग्रामपंचायतीस भेट; नाशिक, शिरोलीचा मास्टरमाईंड एकच

BJP leader Kirit Somaiya statement : 'लव्ह जिहाद'ला होणारे फंडिंग रोखणे हे पोलिस प्रशासनासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. पोलिसांनी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करून याचा तपास करावा,' अशा सूचना भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. धीरजकुमार बच्चू यांच्याशी बोलताना केले. 'राज्यात सहा ठिकाणी असे प्रकार घडले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सखोल माहिती घेत असून, अशा घटनांवर स्वतः लक्ष ठेवून आहेत,' असेही त्यांनी सांगितले..पुलाची शिरोली येथील शाहिद सनदे आणि शाहरुख देसाई या दोन तरुणांनी १५ हून अधिक तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, त्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या घटनेच्या निषेधार्थ हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक होत असतानाच सोमय्या यांनी आज शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्यास भेट देऊन या प्रकरणातील तपासाची माहिती घेतली. पोलिस उपविभागीय अधिकारी सुजितकुमार क्षीरसागर, आमदार अशोकराव माने यावेळी उपस्थित होते. त्यानंतर पुलाची शिरोली ग्रामपंचायतीस भेट देऊन ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले..कायदा हातात घेऊ नये : माने'या प्रकरणात पोलिस प्रशासन कठोर कायदेशीर कारवाई करत असून, ग्रामपंचायत प्रशासनानेही संबंधितांवर कारवाईचा फास आवळला आहे. नागरिकांनी संयम राखावा, अफवांना बळी पडू नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत कायदा हातात घेऊ नये', असे आवाहन खासदार धैर्यशील माने यांनी केले. खासदार माने यांनी शिरोलीस भेट दिली..... अशा प्रकारांना मालेगांवमधून 'फंडिंग''पुलाची शिरोली (ता. हातकणंगले) येथील महिला अत्याचार प्रकरणातील संशयित शाहिद सनदे आणि त्याचा मित्र शाहरुख देसाई यांचा माफीनामा हा हे एक नाटकच आहे. महाराष्ट्रात एप्रिल महिन्यातील हे सहावे प्रकरण आहे. त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच त्यांना आर्थिक पुरवठा हा मालेगावमधून होतो. या संदर्भात मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून, मोबाईल व इतर 'ॲप्स'ची तपासणी करण्याचीही मागणी त्यांच्याकडे केली आहे', असे सोमय्या यांनी हातकणंगले येथे सांगितले..Shiroli Assault Case Update : शिरोली अत्याचारप्रकरणाला नवं वळण, बजरंग दलाच्या पदाधिकाऱ्यास रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकी दिल्याचा प्रकार; हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक..मास्टरमाईंड एकच'नाशिकचे टीसीएस प्रकरण, कोल्हापुरातील मुलींचे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अत्याचाराचे प्रकरण, अमरावती येथील मुलींबाबत झालेले प्रकार याची माहिती घेतली जात आहे. या संशयित आरोपींना अशी कृत्ये करण्यासाठी कोणी पैसे पुरविते का, त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण दिले गेले आहे का? अशी शंका उपस्थित होत आहे. यामागील मास्टरमाईंड शोधण्यासाठी राज्य पातळीवर तपास पथक गठित करण्याची विनंती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करणार असल्याचे सोमय्या यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयात बोलताना सांगितले.