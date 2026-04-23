Kolhapur Gold Theft : कुटुंबीय तळमजल्यावर आजोबांच्या अंत्यविधीची तयारी करताना कोल्हापुरात ३० लाखांचे सोने चोरीला, चोरटा सीसीटीव्हीत दिसला पण...

House Robbery Kolhapur : घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीच्या निधनानंतर तळमजल्यावर सुरू असलेल्या अंत्यविधीच्या गडबडीचा फायदा उठवत चोरट्यांनी १८ तोळे सोन्यावर डल्ला मारला. लक्ष्मीपुरी मंडई परिसरातील तीन मजली इमारतीत आज सकाळी नऊच्या सुमारास हा प्रकार घडला..लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, लक्ष्मीपुरीतील हमीदा अब्दुलमजीद खाटिक यांचे मंगळवारी रात्री निधन झाले. आज सकाळपासून अंत्यविधीची तयारी सुरू होती. या वेळी चोरट्याने तिसऱ्या मजल्यावर जाऊन खाटिक यांच्या खोलीतील लाकडी कपाट फोडले आणि १८ तोळे सोन्याचे दागिने, चांदीचे अलंकार पळवून नेले..तासाभराने खाटिक यांची मुलगी त्या खोलीत आली. तिला सर्व साहित्य विस्कळीत पडल्याचे दिसले. तिने याची माहिती कुटुंबीयांना दिली. यावेळी चोरी झाल्याचे उघडकीस आले. गल्लीतील सीसीटीव्ही तपासणी केली असता काहींनी एक संशयास्पद तरुण इमारती मागून बाहेर पडताना दिसून आला..