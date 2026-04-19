Kolhapur Accident News : अल्पवयीन पोराच्या हातात स्पोर्टस बाईक, माजी नगरसेवकाच्या मुलाचा मृत्यू; कुटुंबाचा आधारचं गेला

Bike Accident Kolhapur : कोल्हापुरात धक्कादायक अपघाताची घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन मुलाच्या हातात स्पोर्ट्स बाईक देण्यात आल्याने माजी नगरसेवकाच्या मुलाला धडक बसली. नेमकं काय घडलं याचा सविस्तर आढावा.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur road accident kasaba bavda : मेरी वेदर मैदानाजवळ रस्ता ओलांडणाऱ्या दांपत्याच्या मोपेडला कसबा बावड्याकडून भरधाव वेगात आलेल्या स्पोर्टस्‌ बाईकने धडक दिली. या अपघातात जखमी माजी नगरसेवक राजाराम गायकवाड यांचा मुलगा गौतम राजाराम गायकवाड (वय ४०, रा. रमणमळा) यांचा उपचारादरम्यान खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला. याप्रकरणी अल्पवयीन चालकाला मोटारसायकल देणाऱ्या मामासह पालकांवरही गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात सुरू होती. अपघातानंतर उपचार मिळण्यात विलंब झाल्याने जखमीला जीव गमवावा लागला.

