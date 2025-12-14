Kolhapur Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघात! डंपरच्या धडकेत महिला ठार; चार वर्षांचा मुलगा आईच्या प्रतीक्षेत, पतीचा आक्रोश

Kolhapur Road Accident : कामावरून घरी परतत असताना डंपरने दिलेल्या धडकेत सुश्मिता धोंडिराम पाटील (वय ३८, रा. वडणगे) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. जुना बुधवार पेठेतील भगतसिंग तरुण मंडळाजवळ काल (ता.१३) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा अपघात घडला. अपघातानंतर या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. पोलिसांनी डंपरचालक योगेश गोविंद खुटाळे (वय ३५, रा. शिये, ता. करवीर) याला ताब्यात घेतले..घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, सुश्मिता पाटील या वडणगे येथे राहण्यास आहेत. कोंडाओळ येथील एका होलसेल औषध विक्री दुकानात त्या कामाला जातात. सायंकाळी काम आटोपून त्या घरी निघाल्या होत्या. भगतसिंग तरुण मंडळाकडून जुना बुधवार तालीमकडे निघाल्या असताना समोरून आलेल्या डंपरसमोर त्यांची दुचाकी कोसळली. डंपरच्या पुढील चाकाखाली चेहरा व डोक्याचा काही भाग अडकला. हे चालकाच्या लक्षात येताच त्याने डंपर मागे घेतला..डंपरच्या चाकाशेजारीच त्या कोसळल्या होत्या, तर बाजूलाच त्यांची मोपेड पडली होती. स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत रुग्णवाहिका बोलावून घेतली. मात्र, उपचारापूर्वीच सुश्मिता यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर यांच्यासह उपनिरीक्षक खंडू गायकवाड, एकनाथ कळंत्रे, आबिद मुल्ला, तानाजी दावणे, गजानन परीट यांनी घटनास्थळी भेट दिली..वाहतुकीची कोंडीअपघातामुळे तोरस्कर चौकापासून सीपीआर चौकापर्यंत वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली होती. हा रस्ता अत्यंत चिंचोळा बनला आहे. रात्री रत्नागिरीकडे जाणाऱ्या एसटी बसेस, अवजड वाहनेही गर्दीत अडकून पडली. सीपीआर चौकातून वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आल्याने शहरातही गर्दी होती..चार वर्षांचा मुलगा आईच्या प्रतीक्षेत...अपघाताची माहिती मिळताच सुश्मिता यांचा भाऊ, पती, नातेवाईक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी केलेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. सीपीआर आवारात नातेवाइकांनी गर्दी केली होती. सुश्मिता यांच्या मागे पती, मुलगा, सासू, सासरे असा परिवार आहे. त्यांचा मुलगा अवघ्या चार वर्षांचा असून, तो सायंकाळी आई कामावरून परतण्याची वाट पाहात होता. त्यांचे पती ‘आता मुलाला काय उत्तर देऊ’ असा आक्रोश करत होते..Kolhapur Pregnant Woman : गोव्यातून बेपत्ता झालेल्या पाच महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृतदेह रंकाळ्यात आढळला, हृदयद्रावक घटना!.वाहतूक कोंडी नित्याचीच बाबसीपीआर चौक ते तोरस्कर चौक मार्गावर नेहमीच वाहतूक कोंडी दिसून येते. क्षीरसागर चौक, जुना बुधवार तालीम, तोरस्कर चौक या ठिकाणी रस्त्याकडेला अनेक वाहने थांबून असतात. अवघ्या अर्धा किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी अर्धा ते पाऊण तासाचा कालावधी काही वेळा लागतो. एसटी, अवजड वाहने, ऊस वाहतूक अशा वाहनांमुळे अपघातांचेही प्रकार रोजच घडताना दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.