Kolhapur Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघात! डंपरच्या धडकेत महिला ठार; चार वर्षांचा मुलगा आईच्या प्रतीक्षेत, पतीचा आक्रोश

Accident Woman Killed : कोल्हापुरात डंपरच्या धडकेत महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. चार वर्षांचा मुलगा अजूनही आईची वाट पाहत असून पतीचा आक्रोश उपस्थितांना हेलावून टाकणारा आहे.
Kolhapur Road Accident : कामावरून घरी परतत असताना डंपरने दिलेल्या धडकेत सुश्मिता धोंडिराम पाटील (वय ३८, रा. वडणगे) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. जुना बुधवार पेठेतील भगतसिंग तरुण मंडळाजवळ काल (ता.१३) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा अपघात घडला. अपघातानंतर या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. पोलिसांनी डंपरचालक योगेश गोविंद खुटाळे (वय ३५, रा. शिये, ता. करवीर) याला ताब्यात घेतले.

