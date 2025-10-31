Kolhapur Smshanbhoomi Viral Video : ग्रामपंचायतीच्या स्मशानभूमीत कन्नड संभाषण,'भूत बाटलीत बंद केलंय'; फोटो आणि व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का

Kolhapur Gram Panchayat cremation ground Kannada conversation : (युवराज पाटील) : शिरोली पुलाची येथील स्मशानभूमीत रात्रीच्या वेळी घडलेला कथित भानामतीचा आणि आघोरी विधीचा प्रकार सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती स्वतःला मांत्रिक म्हणवत हातात लिंबू घेऊन काही नागरिकांची नावे घेत असल्याचे दिसते. तो स्मशानभूमीत शवदाहिनीवर इकडे तिकडे फिरत काही धार्मिक व गूढ प्रकार करताना दिसतो. त्यानंतर त्याने “येथील भूत बाटलीत बंद केले आहे” असा दावा करत, त्याचा फोटोही व्हायरल केला आहे. हा प्रकार केवळ अंधश्रद्धेचा नमुना असून, प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..हा प्रकार नेमका कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वेळेस घडला याची अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरल्यानंतर काही तासांतच तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. ग्रामस्थांमध्ये या व्हिडिओबाबत विविध चर्चांना उधाण आले असून, काहींनी याला अंधश्रद्धा आणि भीती निर्माण करणारा प्रकार म्हटले आहे..Kolhapur Police : तरुणीवर हल्ला प्रकरण, हत्यारे घेऊन दहशत माजवणाऱ्या टोळक्याची ‘मस्ती जिरवली’; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई.शिरोली पुलाची येथील स्मशानभूमी गावाबाहेर, नदीकाठी असलेल्या एका एकांत ठिकाणी आहे. दरम्यान, व्हिडिओमध्ये एक व्यक्त व्हिडिओ कॉलवर कन्नड संभाषण करत आहे. जो अघोरी कृत्य करत होता त्याने व्हिडिओ कॉलवर असलेल्या व्यक्तिला सांगितलं मी भूत बाटलीत बंद केलं आहे तुम्ही काळजी करू नका. तसेच व्हिडिओ कॉलवर एक व्यक्ति नसून अनेकजण असल्याचे संभाषणातून आढळले आहे..या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची कोणतीही सोय नसल्याने रात्रीच्या अंधारात अनधिकृतपणे अनेक जण या भागात येत असल्याची ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येते. काही दिवसापूर्वीही या परिसरात भानामतीचे व आघोरी स्वरूपाचे प्रकार घडलेत. त्यानंतरही या भागात सुरक्षेची कोणतीही ठोस व्यवस्था करण्यात आलेली नाही, हे आता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे..सीसीटीव्ही कॅमेरे कधी बसणारस्मशानभूमी परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून सुरक्षाव्यवस्था वाढवावी. तसेच स्मशानभूमीतील या व्हिडिओची पोलिस प्रशासनाने सत्यता तपासून, अंधश्रद्धा निर्माण करणारे असे प्रकार थांबवण्यासाठी कडक कारवाई करावी अशी नागरिकांमधून होत आहे.स्मशानभूमीत सुरक्षा यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. अशा घटकांना आळा घालण्यासाठी ग्रामीण भागात ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळी’ची ठोस अंमलबजावणी आणि युवकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. या घटनेची ठोस चौकशी होऊन, दोषीच्या वर कडक कारवाई झाली पाहिजे.गिरीश फोंडे, माजी राज्य युवा सचिव, महाराष्ट्र राज्य अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.