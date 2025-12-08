Kolhapur Viral Fight Video : हाण की बडीव! कोल्हापुरात कृषी प्रदर्शनात फ्री स्टाईल हाणामारी; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

Youth Fight Video Viral Kolhapur : कोल्हापूर शहरात भरवण्यात आलेल्या कृषी प्रदर्शनात रविवारी सायंकाळी दोन्ही गटातील तरुणांमध्ये झालेल्या किरकोळ वादावादीचे रूपांतर थेट फ्री स्टाईल हाणामारीत झाले. अचानक सुरू झालेल्या या मारामारीमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन गटातील काही तरुणांमध्ये किरकोळ बाचाबाची झाली. त्यानंतर काही मिनिटांतच रागाच्या भरात तरुणांनी एकमेकांना लाथाबुक्क्या मारत जोरदार मारहाण केली. यामुळे उपस्थित नागरिक आणि प्रदर्शनात आलेल्या कुटुंबांमध्ये घबराट निर्माण झाली. अनेकांनी सुरक्षित ठिकाणी पळ काढला..Kolhapur Major Accident : कोल्हापूरात भीषण अपघात! एसटी-दुचाकी धडकेत एक ठार; जोरदार धडकेत एसटीच्या काचा फुटल्या.या घटनेचा व्हिडिओ काही नागरिकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रीत केला असून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. यामुळे या कार्यक्रमातील सुरक्षेव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. घटनेचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू असून दोन्ही गटातील तरुणांची चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.