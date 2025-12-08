कोल्हापूर

Kolhapur Viral Fight Video : हाण की बडीव! कोल्हापुरात कृषी प्रदर्शनात फ्री स्टाईल हाणामारी; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

Kolhapur Latest News : कोल्हापूरच्या कृषी प्रदर्शनात तरुणांमध्ये झालेली फ्री स्टाईल हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जलद गतीने व्हायरल. आयोजक आणि पोलिसांकडून घटनेची दखल.
Youth Fight Video Viral Kolhapur : कोल्हापूर शहरात भरवण्यात आलेल्या कृषी प्रदर्शनात रविवारी सायंकाळी दोन्ही गटातील तरुणांमध्ये झालेल्या किरकोळ वादावादीचे रूपांतर थेट फ्री स्टाईल हाणामारीत झाले. अचानक सुरू झालेल्या या मारामारीमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

