कोल्हापूर

Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?

Kolhapur Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Beneficiary List : कोल्हापूर जिल्ह्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थी याद्या प्रसिद्ध होत असून पात्र शेतकऱ्यांची बायोमेट्रिक पडताळणी झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्ज खात्यात जमा केली जाणार आहे.
Maharashtra Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme

Maharashtra Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुडित्रे (कोल्हापूर) : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची कोल्हापूर जिल्ह्यात वेगाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र सर्व थकबाकीदार शेतकरी सभासदांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली असून, याद्या मंगळवारपासून (ता. २१) प्रसिद्ध केल्या जाणार (Kolhapur Farmer Loan Waiver Scheme 2026) आहेत.

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