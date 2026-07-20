Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?

कुडित्रे (कोल्हापूर) : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची कोल्हापूर जिल्ह्यात वेगाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र सर्व थकबाकीदार शेतकरी सभासदांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली असून, याद्या मंगळवारपासून (ता. २१) प्रसिद्ध केल्या जाणार (Kolhapur Farmer Loan Waiver Scheme 2026) आहेत..या याद्या गावागावांतील तलाठी कार्यालय, विविध कार्यकारी सेवा संस्था, संबंधित बँकांच्या शाखा आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांत उपलब्ध केल्या जातील. सहकार निबंधक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी या याद्यांत नाव तपासून घेऊन पुढील टप्प्यातील प्रक्रियेत सहभागी व्हावे..प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि तांत्रिक त्रुटी टाळण्यासाठी करवीरचे साहाय्यक निबंधक प्रेम राठोड यांनी करवीर पूर्व व पश्चिम विभागीय अधिकारी, लेखापरीक्षक, बँक निरीक्षक आणि विकास संस्थांच्या सचिवांची आढावा बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी यंत्रणेला कर्जमाफीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर, सोमवार किंवा मंगळवारपासून सर्व पात्र थकबाकीदार सभासदांचे बायोमेट्रिक पद्धतीने प्रमाणीकरण सुरू होणार आहे..Koyna Dam Update : दोन दिवसांत तब्बल 4 टीएमसीने वाढला साठा, धरण 50 टक्क्याहून अधिक भरलं; चांदोली पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी, महाबळेश्वरला 53 MM पाऊस.जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत ऑपरेटर आणि विकास सेवा संस्थांचे संगणक ऑपरेटर यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना हे काम वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहे. हे प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यास कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल..पात्र याद्या सोमवार किंवा मंगळवारपासून प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी नावे तपासून घ्यावीत आणि त्यानंतर त्वरित प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी.-प्रेम राठोड, साहाय्यक निबंधक, करवीरसाहाय्यक निबंधक यांनी घेतलेल्या विशेष बैठकीतील सूचनेनुसार कर्जमाफीच्या पुढील कार्यवाहीबाबत यंत्रणा सतर्क झाली आहे. गावागावांत याद्या प्रसिद्ध करून गैरसोय होऊ नये म्हणून सर्व सचिव यंत्रणा ताकदीने तयार आहे.-विजय शिंदे, विभागीय अध्यक्ष, राज्य गट सचिव संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.