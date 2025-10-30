कोल्हापूर

Kolhapur Airport Flight : कोल्हापुरात मोठ्या विमानांच्या उड्डाणात १८ वीज टॉवरचे अडथळे, कारवाई होणार

Kolhapur Airport : कोल्हापूर विमानतळावर मोठ्या विमानांच्या उड्डाणात १८ वीज टॉवर अडथळा ठरत आहेत. विमान सुरक्षेसाठी प्रशासनाने या टॉवरवर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे.
Kolhapur Airport Flight

कोल्हापुरात मोठ्या विमानांच्या उड्डाणात १८ वीज टॉवरचे अडथळे, कारवाई होणार

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Airport : विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, धावपट्टीवर मोठ्या विमानांच्या उड्डाणासाठी आणि उतरण्यासाठी विमातळ परिसरातील अडथळे काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आराखडा बनविला असून, यामध्ये एकूण ८१ अडथळे आहेत. त्यामध्ये विजेचे १८ मोठे टॉवर आहेत. तसेच झाडे, अतिक्रमण केलेली बांधकामे यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे देशातील अन्य राज्यांशी जोडणारी मोठी विमाने विमातळावर येण्यास साहाय्य होईल.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Collector
Airport
collector kolhapur
kolhapur city
Kolhapuri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com