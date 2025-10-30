Kolhapur Airport Flight : कोल्हापुरात मोठ्या विमानांच्या उड्डाणात १८ वीज टॉवरचे अडथळे, कारवाई होणार

Kolhapur Airport : विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, धावपट्टीवर मोठ्या विमानांच्या उड्डाणासाठी आणि उतरण्यासाठी विमातळ परिसरातील अडथळे काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आराखडा बनविला असून, यामध्ये एकूण ८१ अडथळे आहेत. त्यामध्ये विजेचे १८ मोठे टॉवर आहेत. तसेच झाडे, अतिक्रमण केलेली बांधकामे यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे देशातील अन्य राज्यांशी जोडणारी मोठी विमाने विमातळावर येण्यास साहाय्य होईल..कोल्हापूर विमानतळावर एअर बस ३२० उतरण्यासाठी आणि उड्डाण करण्यासाठी विमानतळ परिसरात अनेक अडथळे आहेत. याचे सर्वेक्षण भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २०२२ मध्ये केले. सर्वेक्षणातून ८१ अडथळे निश्चित केले. यामध्ये झाडे, विजेचे खांब, अतिक्रमण केलेली बांधकामे यांचा समावेश आहे. तसेच पॉवर ग्रिडकडे वीज नेणारे सुमारे १८ टॉवर आहेत. हे अडथळे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक आराखडा बनविला आहे. यामध्ये महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि भारतीय विमान प्राधिकरणाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. भारतीय वायू अधिनियम २०२४ या कायद्याच्या आधारे हे अडथळे काढण्यात येतील..विमानतळ प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणातून ८१ अडथळे समोर आले आहेत. हे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले जाणार आहे. अडथळे दूर केल्यानंतर मोठी विमाने येथे उतरतील. त्यातून कोल्हापुरातून देशातील अन्य शहरांमध्ये विमानसेवा सुरू करणे सुलभ होईल.- अनिल शिंदे, संचालक, कोल्हापूर विमानतळ..Kolhapur Police : तरुणीवर हल्ला प्रकरण, हत्यारे घेऊन दहशत माजवणाऱ्या टोळक्याची ‘मस्ती जिरवली’; कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई.अडथळे दूर करण्याचे फायदेसध्या विमानतळावर हैदराबादवरून दोन विमाने येतात. एअर बस ३२० प्रकारचे विमान येथे आले तर एकाच विमानातून १४० प्रवासी जाऊ शकतील. यामुळे वेळेची आणि इंधनाची बचत होईल. तसेच देशाच्या विविध भागांतील शहरांना कोल्हापूर विमानतळांशी जोडणे शक्य होईल. मोठी विमाने आल्यास येथे कार्गो सुविधाही विकसित होईल. त्यामुळे हे अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.दर चार वर्षांनी सर्वेक्षणभारतीय विमान प्राधिकरणातर्फे दर चार वर्षांनी हे सर्वेक्षण केले जाते. पुढील सर्वेक्षण २०२६ मध्ये होणार आहे. त्या आधी हे अडथळे दूर केले जातील. त्यामुळे २०२६ च्या सर्वेक्षणात अडथळ्यांची संख्या कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.