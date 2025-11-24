Kolhapur : आमचं गाव नाही का, विमानानं जाणारीच माणसं आहेत काय? रस्त्यासाठी कोल्हापूरकर आक्रमक, विमानतळावर आंदोलन

कोल्हापूर विमानतळाजवळचा उजळाईवाडी-नेर्ली-तामगाव हा रस्ता बंद केल्याने नेर्ली व तासगाव (तामगाव) येथील ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाने रस्ता बंद करून पर्यायी रस्ताचे काम न केल्याने नागरिकांना खूप हाल होतआहेत. विमानतळाची सुरक्षा आणि विस्तारीकरण यामुळे हा रस्ता बंद करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. हा रस्ता बंद केल्यानं दोन्ही गावच्या ग्रामस्थांना दहा किलोमीटर फिरून जावं लागत आहे. पर्यायी रस्ता सुरू होत नाही तोपर्यंत सध्याचा रस्ता सुरू करून द्या अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जातेय..कोल्हापूर जिल्ह्यातील तामगाव ग्रामस्थांनी कोल्हापूर एअरपोर्टवर मोर्चा काढलेला आहे. एअरपोर्ट आणि तामगाव परिसरातील एक रस्ता एअरपोर्टने बंद केल्यामुळे तामगावकरांना नऊ ते दहा किलोमीटर फिरून कोल्हापूर मार्गावर यावं लागत आहे. हा रस्ता एअरपोर्टने पुन्हा सुरू करावा अशी मागणी तामगावकरांनी केलेली आहे. मात्र त्याला एअरपोर्ट ऑथॉरिटीने कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. या विरोधात तामगावकर आक्रमक झालेले आहे. आणि त्यांनी कोल्हापूर एअरपोर्टवरच थेट धडक मारलेली आहे..Pune : बिबट्या आलाय! महिलांचा कॉल, पोलिसांनी जाऊन पाहणी केली तर सापडलं वानर.आंदोलकांनी म्हटलं की, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती आणि त्यात रस्त्याचा प्रश्न निकाली काढू असं ठरलं होतं. पण ते भेटले नाहीत. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटलं की आठवड्याभरात यावर तोडगा काढूया. आता दोन आठवडे उलटले तरी काहीच हालचाल झालेली नाही. सहा महिने झालं रस्ता मिळालेला नाही. रस्ता ताब्यात दिला जात नाहीय. आम्ही कायदा हातात घेणार नाहीय. आमचं गाव नाही का,विमानानं जाणारीच माणसं आहेत का? आम्हाला रस्ता मागण्याचा अधिकार नाही का? असे प्रश्नही आंदोलकांनी विचारले..तामगावकडे जाणारा रस्ता सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन देऊनही रस्ता सुरू न झाल्याने गावकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आंदोलकांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, 'आमचा रस्ता जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत जुना रस्ता खुला करून द्या.' मागच्या वेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, आठवडा उलटूनही कोणताही संपर्क साधण्यात न आल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. या प्रकरणात विमानतळ प्राधिकरणाचाही संबंध असल्याचे समोर आले आहे. गावकऱ्यांनी यापूर्वी पालकमंत्र्यांचीही भेट घेतली होती, पण कोणताही तोडगा निघालेला नाही. आता न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार गावकऱ्यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.