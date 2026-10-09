Gyanesh Kumar : डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेणाऱ्या ज्ञानेशकुमार यांच्या पापाचा घडा भरलाय; मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक

कोल्हापूर : ‘लोकशाहीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेणाऱ्या मनुवादी भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या पापाचा घडा भरला (Gyanesh Kumar Chief Election Commissioner protest) आहे. त्यांना पदच्युत केल्याशिवाय आंदोलनाची पेटलेली आग शमणार नाही,’ असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी आज येथे दिला..कसबा बावडा येथील श्रीराम सोसायटीच्या हॉलमध्ये अखिल भारतीय किसान सभेच्या अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होेते. राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख, राज्य सचिव डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, माजी आमदार जे. पी. गावित, यशवंत झाडे, अमोल नाईक, लक्ष्मण पाच्छापुरे आदी प्रमुख उपस्थित होते..डॉ. ढवळे म्हणाले, ‘निवडणूक आयोगाचे साधन बनवून मोदी आणि शहा लोकशाहीची हत्या करत आहेत. त्यांच्या दडपशाहीविरुद्ध जनता निकराची लढाई करण्यास सज्ज होत आहे. त्यामध्ये किसान सभेचा प्रत्येक शेतकरी लोकशाहीचा सैनिक बनून सहभागी होईल. सध्या इंडिया आघाडी आणि कॉक्रोच पार्टीने सुरू केलेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनीही उतरायला हवे.’.Gokul Election in Kolhapur : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत दगाफटका झाला, तर मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर खापर फुटणार? कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता.देवस्थान जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करणार म्हणून सरकारने कायद्याचे प्रारूप प्रसिद्ध केले होते. मात्र, सरकारने शासन निर्णय काढून ते रद्द केले. इतका शेतकरी द्रोह आजवरच्या कोणत्याच राज्य सरकारने केला नाही. त्यामुळे आता आक्रमक लढाईला तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सज्ज राहावे, असा इशारा डॉ. नारकर यांनी दिला..विश्वासघातकी सरकारविरोधात उग्र आंदोलनकष्टकरी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणाऱ्या राज्य सरकारला धडा शिकवण्यासाठी ऑक्टोबर महिना संपण्यापूर्वी उग्र आंदोलन करण्याचा मुख्य ठराव राज्य अधिवेशनात करण्यात आला..Dhruv Rathee Bengaluru Protest : ध्रुव राठी पहिल्यांदाच उतरला रस्त्यावर! बंगळूरमध्ये SIR विरोधात आंदोलन, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी, मोदींवरही सडकून टीका.करवीरपीठाचा जमिनीवरील हक्क बेकायदेशीरकरवीरपीठाचे शंकराचार्य हे छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीर हक्क सांगत आहेत. वस्तूतः ती जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा त्या जमिनीवर कायदेशीर मालकी हक्क आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, यासाठी आंदोलन केले जाईल, असे डॉ. नारकर यांनी सांगितले..राज्याध्यक्षपदी झाडेअधिवेशनाच्या अंतिम सत्रात नूतन कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. यामध्ये राज्याध्यक्षपदी यशवंत झाडे (वर्धा) आणि सरचिटणीसपदी उमेश देशमुख (सांगली) यांची एकमताने निवड करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.